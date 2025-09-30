W drugim kwartale 2025 r. farmy solarne wytworzyła łącznie 122 317 gigawatogodzin (GWh), co stanowiło 19,9 proc.. całkowitego miksu wytwarzania energii elektrycznej. Natomiast czerwiec 2025 r. był pierwszym miesiącem w historii, w którym energia słoneczna stanowiła główne źródło energii elektrycznej wytwarzanej w UE. Promienie słońca wytworzyły łącznie 22,0 proc. energii w UE wyprzedzając energię jądrową, której udział w miksie wynosił 21,6 proc.). Kolejne były: energia wiatrowa (15,8 proc.), wodna (14,1 proc.) i gaz ziemny (13,8 proc.).

Te kraje czerpią najwięcej energii ze słońca i wiatru

Spośród krajów europejskiej Wspólnoty, w drugim kwartale 2025 r. najwyższy udział energii odnawialnej odnotowano w Danii, gdzie 94,7 proc. całej wytworzonej energii elektrycznej netto pochodziło z wiatru, słońca, wody. Następne na liście państw, które w największym stopni wykorzystywały czystą energię były: Łotwa (93,4 proc.),Austria (91,8 proc.), Chorwacja (89,5 proc.) i Portugalia (85,6 proc.).

Najniższy udział energii odnawialnej odnotowano na Słowacji (19,9 proc.), Malcie (21,2 proc.) i w Czechach (22,1 proc.).

OZE w Polsce

W Polsce w drugim kwartale energia odnawialna stanowiła około 42 proc. wytworzonej energii. Najwyższy udział OZE miały w czerwcu (47,6 proc.), w maju udział OZE w miksie energetycznym był na poziomie 40,9 proc., a w kwietniu wynosił 38,9 proc.

Podobnie jak w całej UE, także i w Polsce największy energii produkuje słońce. W drugim kwartale farmy solarne wyprodukowały w Polsce 7 934 gigawatogodzin (GWh), podczas gdy wiatr 5 559 GWh. W Polsce energia wodna ma dużo mniejsze znaczenie. W drugim kwartale 2025r. siłą rzek wyprodukowano tylko 670 GWh. Łącznie w Polsce ze wszystkich odnawialnych źródeł, w tym z biopaliw wytworzono prąd o mocy 15 904 GWh, co stanowił 4,8 proc. energii odnawialnej wytworzone w całej UE.

Najszybciej OZE rośną w Luksemburgu

W 15 krajach UE udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej netto wzrósł w drugim kwartale 2025 r. Największe wzrosty w ujęciu rok do roku odnotowano w Luksemburgu (+13,5 punktu procentowego (pp)) i Belgii (+9,1 pp), co w obu przypadkach było spowodowane wzrostem wykorzystania energii słonecznej.

Niemcy największym producentem energii odnawialnej w UE

W całej Unii Europejskiej najwięcej prądu z wiatru i słońca produkują Niemcy. W drugim kwartale tego toku farmy za naszą zachodnią granica wyprodukowały aż jedną piątą prądu z OZE w całej Wspólnocie. Na kolejnych miejscach znalazły się Hiszpania, Włochy i Francja z udziałem na poziomie po nieco ponad 11 proc.