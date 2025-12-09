Premier Donald Tusk zapowiedział rozpoczęcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Inwestycja w Kopalinie-Lubiatowie (woj. pomorskie) otrzymała „zielone światło” z Komisji Europejskiej. To oznacza, że można zaczynać prace w terenie, choć do wylewania fundamentów pod siłownię jest jeszcze daleka droga.
- Trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Budowa będzie mogła ruszyć z kopyta jeszcze w grudniu – przekazał premier Donald Tusk.
Szacowany koszt budowy EJ to ok. 60 mld zł. Pierwsze środki – 4,6 mld zł w papierach skarbowych – zostaną „uruchomione” jeszcze w grudniu tego roku. To przełomowa decyzja dla inwestycji, za którą odpowiada spółka skarbu państwa Polskie Elektrownie Jądrowe. Zgodnie z planem pierwsza polska „atomówka” ma zostać uruchomiona w 2036 roku.
Kiedy rozpoczęcie prac budowlanych?
Decyzję o budowie elektrowni jądrowej w lokalizacji Kopalino-Lubiatowo podjęto w 2022 roku. Lokalizację wybrano pięć lat wcześniej na podstawie szeroko zakrojonych badań środowiskowych. W 2024 roku na terenie gminy Choczewo rozpoczęła się wycinka lasu. W sumie pod topór pójdzie ponad 400 hektarów w pasie nadmorskim.
Wycinka to pierwszy etap prac przygotowawczych. Kolejnym jest budowa zaplecza oraz sieci transportowej do przyszłej EJ. Do 2029 roku gotowa ma być droga łącząca trasę S6 z przyszłą elektrownią. Inwestycję podzielono na dwa etapy. W sumie powstanie ok. 26 km drogi. Równolegle toczyć będą się pracę nad linią kolejową wraz ze stacją Stęknica–Elektrownia Jądrowa, która ma zostać otwarta rok szybciej.
Według harmonogramu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), w 2026 roku powinien zostać złożony wniosek o zezwolenie na budowę. Przez kolejne dwa lata toczyć będą się prace przygotowawcze oraz wstępne, a także proces uzyskiwania właściwego pozwolenia na budowę. Prace budowlane nad siłownią jądrową, według harmonogramu zaprezentowanego przez PEJ, mają rozpocząć się w 2028 roku. Wtedy planowane jest wylanie pierwszej partii betonu pod fundament reaktora.
Zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w 2035 roku. Następnie rozpocznie się skomplikowany proces odbiorów oraz pierwszy rozruch. W 2036 roku uruchomiony zostać ma pierwszy z trzech reaktorów. Kolejne mają zostać włączone do sieci kolejno w 2037 i 2038 roku.
Jaka będzie pierwsza polska elektrownia jądrowa?
Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma składać się z trzech reaktorów AP1000 o mocy 1250 MWe brutto. Zostaną one wyprodukowane przez konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Są to wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+).