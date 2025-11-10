Drony nad Belgią

Według rzeczniczki Hellen Smeets pojawienie się dronów nie wpłynęło na funkcjonowanie elektrowni. - Właściwe władze badają tę sprawę – dodała. Belgijskie Narodowe Centrum Kryzysowe również potwierdziło incydent i poinformowało, że trwa jego analiza.

Ekspert ds. energii Luc Pauwels uspokoił w rozmowie z telewizją VRT, że incydent nie stwarzał zagrożenia nuklearnego. Podkreślił, że choć Doel znajduje się w strefie zakazu lotów i doszło do jej naruszenia, to reaktory elektrowni są solidnie zabezpieczone.

Reaktory są zaprojektowane tak, aby wytrzymać uderzenia samolotu, od małych samolotów po duże samoloty pasażerskie, co oznacza, że drony nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji – wyjaśnił.

Kolejny taki incydent

To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Poprzednie zakłóciły loty na lotniskach w Liege i Brukseli. W Liege ruch lotniczy został ponownie wstrzymany na około 30 minut w niedzielę wieczorem, a powodem było pojawienie się kolejnych bezzałogowych statków powietrznych.

Belga podkreśliła, że do zdarzeń spowodowanych nieautoryzowaną obecnością dronów dochodzi niemal codziennie w różnych miejscach w Belgii, w tym nad obiektami wojskowymi.

Gazety „Het Nieuwsblad” i „De Standaard” ujawniły, że belgijska policja ma specjalny zespół do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych, wyposażony w sprzęt do wykrywania i neutralizowania wrogich bezzałogowców.

"Trzydziestoosobowy zespół zainstalował już detektory w pobliżu głównych lotnisk, a belgijskie wojsko zostało dyskretnie zaangażowane w pomoc policji i partnerom międzynarodowym w walce z narastającym problemem" - podała belgijska agencja prasowa.

Powiązanie ze sprawą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ocenił w piątek, że wzrost liczby zdarzeń z udziałem niezidentyfikowanych dronów w Belgii prawdopodobnie ma związek z rozmowami w UE na temat wykorzystania zamrożonych na Zachodzie aktywów państwowych Rosji do pomocy Ukrainie. Większość tych środków jest zdeponowana w Belgii.

Po serii incydentów z dronami kilka państw UE zaoferowało Brukseli wsparcie. Niemcy zadeklarowały wysłanie jednostek i sprzętu do zwalczania dronów, by pomóc w ochronie kluczowej infrastruktury, a Wielka Brytania zapowiedziała skierowanie do Belgii specjalistycznego zespołu oraz technologii przeciwdronowych.

Z Brukseli Łukasz Osiński