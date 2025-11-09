Woroneż, około 500 km od Moskwy, liczy ponad 1 mln mieszkańców.

Atak dronów na Woroneż

Gusiew przekazał na Telegramie, że kilka dronów zostało zneutralizowanych przez systemy walki elektronicznej, co spowodowało pożar w „obiekcie użyteczności publicznej”, który szybko ugaszono. Wyjaśnił, że podjęte środki bezpieczeństwa wywołały krótkotrwałe zmiany temperatury centralnego ogrzewania w niektórych domach oraz krótkie przerwy w dostawach energii elektrycznej w niektórych częściach miasta, ale później dostawy powróciły do normy.

Kwestie wojskowe i komunikaty Rosji

Jak zauważył Reuters, rosyjskie ministerstwo obrony w niedzielnym komunikacie opublikowanym na Telegramie nie wspomniało o żadnych dronach zestrzelonych nad obwodem woroneskim. Resort obrony informuje o liczbie dronów zniszczonych przez swoje jednostki, a nie o liczbie dronów wystrzelonych przez Ukrainę. Ministerstwo podało, że w ciągu nocy zniszczono lub przechwycono łącznie 44 ukraińskie drony, w tym 43 nad przygranicznym obwodem briańskim i jeden w obwodzie rostowskim w południowej Rosji.

Niezależenie od tego, również w niedzielę lokalne władze w Taganrogu w obwodzie rostowskim poinformowały, że awaryjne wyłączenie linii wysokiego napięcia spowodowało brak prądu w kilku dzielnicach miasta. Władze nie podały przyczyny wyłączenia.