Trump pozwał gigantów mediów społecznościowych

W 2021 r., kilka miesięcy po opuszczeniu Białego Domu, Trump poinformował o złożeniu pozwu zbiorowego przeciwko Facebookowi, Twitterowi (obecnie X) i Google'owi oraz ich szefom za dyskryminację konserwatystów na ich platformach i ich cenzurowanie.

Zawieszenie kont Trumpa

Konta Trumpa zostały zawieszone w związku z jego publicznymi oskarżeniami o sfałszowanie wyborów w 2020 r., które w świetle ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r. zostały uznane przez władze portali za podżeganie do przemocy.

Platforma YouTube przywróciła kanał Trumpa w marcu 2023 roku.

Wysokie odszkodowanie dla Trumpa

W styczniu bieżącego roku Meta Platforms zgodziła się zapłacić 25 milionów dolarów odszkodowania. Środki w większości miały trafić na fundusz biblioteki prezydenckiej Trumpa, a X zgodził się zapłacić 10 milionów dolarów, z czego większość trafić miała bezpośrednio do Trumpa - przypomniał dziennik.

Ugoda Google’a i YouTube

Według osób zaznajomionych ze sprawą władzom Google Alphabet, do którego należy YouTube, zależało na tym, aby wartość ich ugody była niższa od tej zapłaconej przez konkurencyjną Metę.

Finansowanie sali balowej w Białym Domu

Z dokumentów sądowych wynika, że większość środków (22 mln dolarów) zostanie przekazana organizacji Trust for the National Mall, która ma zajmować się budową sali balowej w Białym Domu. Biały Dom przekazał, że sala balowa, która ma kosztować 200 milionów dolarów, zostanie sfinansowana z datków od Trumpa i „innych darczyńców-patriotów”.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)