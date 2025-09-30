Eurostat podał, że w drugim kwartale 2025 r. nakaz opuszczenia państwa członkowskiego UE otrzymało 116 495 obywateli państw trzecich. Natomiast 28 355 osób zostało odesłanych z UE do państw trzecich na podstawie nakazu opuszczenia państwa. To znacznie więcej niż w tym samym kwartale sprzed roku. W porównaniu z drugim kwartałem 2024 r. liczba obywateli państw trzecich, którym nakazano opuszczenie kraju, wzrosła o 3,6 proc., a liczba osób zawróconych do państw trzecich wzrosła aż o 12,7 proc..

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba decyzji o wyjeździe spadła o 6,3 proc, a liczba decyzji o powrocie do krajów trzecich zmniejszyła się o 0,8 proc..

Kraje z największą liczbą deportowanych

Wśród obywateli państw spoza UE, którym nakazano opuszczenie kraju UE w drugim kwartale 2025 r., najwięcej było obywateli Algierii (9805), Maroka (7085) i Turcji (6310). Wśród osób zawróconych do państw trzecich najwięcej było obywateli Gruzji (2460), Turcji (2020) i Albanii (1945).

Te kraje UE wydaliły najwięcej cudzoziemców

Wśród krajów UE największą liczbę obywateli spoza UE, którym nakazano opuszczenie kraju, odnotowano we Francji (34 760), Hiszpanii (14 545) i Niemczech (14 095).

Najwięcej osób odesłano do krajów trzecich we Francji (3685), Niemczech (3445) i Szwecji (2865).

Źródło: Eurostat