Zmiana czasu w Polsce – zasada jest prosta

W naszym kraju czas letni trwa od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października. Oznacza to, że czas zimowy zaczynamy zawsze w październiku i obowiązuje on aż do końca marca. To oznacza, że dzisiaj w nocy jeszcze czasu nie zmieniamy.

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy 2025?

W tym roku zmiana czasu przypada w niedzielę, 26 października 2025. W nocy z soboty 25.10 na niedzielę 26.10 o godzinie 3:00 cofniemy wskazówki na 2:00, dzięki czemu pośpimy godzinę dłużej.

Dla porównania:

w 2024 roku czas zimowy zaczynał się 27 października ,

czas zimowy zaczynał się , w 2023 – 29 października,

w 2022 – 30 października,

a w 2021 – 31 października.

Jak się przygotować do zmiany czasu w 2025 roku?

Większość smartfonów, laptopów czy smartwatchy sama zmieni godzinę. Warto jednak pamiętać o tradycyjnych zegarkach, kuchenkach czy budzikach – te trzeba przestawić ręcznie. Dobrym sposobem jest cofnięcie ich jeszcze wieczorem, żeby rano uniknąć zaskoczenia.

Wpływ zmiany czasu na organizm człowieka

Choć cofnięcie zegarków o godzinę wydaje się drobiazgiem, dla organizmu to dodatkowe obciążenie. Zmiana czasu zaburza naturalny rytm dobowy, a to może powodować senność, problemy z koncentracją, spadek nastroju i ogólne zmęczenie. U niektórych osób pojawiają się też trudności z zasypianiem lub budzeniem się o odpowiedniej porze. Najbardziej wrażliwi na zmianę czasu są dzieci, osoby starsze oraz pracownicy zmianowi. Lekarze podkreślają, że adaptacja do nowych godzin zajmuje zwykle kilka dni, choć niektórzy odczuwają skutki nawet przez tydzień.

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Od lat w UE trwa dyskusja o rezygnacji z przestawiania zegarków. W 2021 roku Parlament Europejski opowiedział się za likwidacją zmiany czasu, ale pandemia COVID-19 opóźniła wdrożenie decyzji.

Temat znów powraca – jeśli zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie, państwa członkowskie będą musiały wybrać, czy chcą na stałe pozostać przy czasie letnim, czy zimowym.