Nowe przepisy o psach na łańcuchu 2025 – co się zmienia?

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi, np. na łańcuchu czy lince. Dotychczas prawo dopuszczało utrzymywanie psa na uwięzi przez maksymalnie 12 godzin na dobę, pod warunkiem że zapewniono mu dostęp do wody, schronienia i minimum 3-metrową długość łańcucha. Te przepisy jednak w praktyce były trudne do zweryfikowania i często martwe. Dlatego nowe regulacje nie pozostawiają wątpliwości, zwierząt nie będzie można już przywiązywać na stałe do budy.

Reklama

Psy tylko na smyczy – w jakich sytuacjach będzie to dozwolone?

Zakaz trzymania psa na uwięzi nie oznacza, że smycz będzie zabroniona. Nowelizacja dopuszcza kilka wyjątków. Psa można prowadzić na uwięzi w sytuacjach takich jak:

spacer lub krótki postój przed sklepem,

transport, tresura, trening, pokaz lub wystawa,

zabieg weterynaryjny lub pielęgnacyjny,

sytuacja, gdy pies mógłby stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Warunkiem jest jednak, by uwięź nie powodowała cierpienia ani nie ograniczała swobody ruchu psa. Wyjątki dotyczą wyłącznie sytuacji poza miejscem jego stałego bytowania.

Jakie warunki musi spełniać kojec dla psa?

Wraz z zakazem łańcuchów wchodzą też surowe wymagania dla kojców. Zgodnie z nowelizacją:

kojec ma mieć wysokość minimum 1 ,7 m i trwałą, stabilną konstrukcję,

ma mieć wysokość minimum 1 musi mieć dostęp do światła dziennego i przepływu powietrza,

i przepływu powietrza, pies musi mieć w nim ocieploną budę z drewna lub materiału izolującego, chroniącą przed deszczem i mrozem.

Powierzchnia kojca zależy od wielkości psa:

10 m² dla psa do 20 kg,

dla psa do 20 kg, 15 m² dla psa 20–30 kg,

dla psa 20–30 kg, 20 m² dla psa powyżej 30 kg.

Jeśli w jednym kojcu przebywa więcej psów, powierzchnię należy proporcjonalnie powiększyć.

Obowiązkowe wyprowadzanie psa z kojca

Każdy pies utrzymywany w kojcu musi mieć zapewniony codzienny ruch poza nim, dostosowany do wieku, stanu zdrowia i potrzeb gatunkowych. To doprecyzowanie wcześniejszych przepisów, które mówiły jedynie o „możliwości ruchu dwa razy dziennie”. Teraz obowiązek jest jednoznaczny - pies musi wychodzić z kojca każdego dnia.

Od kiedy zakaz trzymania psa na łańcuchu?

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że zakaz zacznie obowiązywać prawdopodobnie w drugiej połowie 2026 roku.

Jakie będą kary za trzymanie psa na łańcuchu?

Po wejściu w życie nowych przepisów trzymanie psa na uwięzi stanie się wykroczeniem, a dzięki konkretnym przepisom będzie łatwiej egzekwować kary. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozić może:

grzywna,

areszt,

a w przypadkach rażących – kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, surowsze sankcje mogą być zastosowane, jeśli właściciel dopuszcza się okrucieństwa wobec psa lub trwale narusza jego dobrostan.

„Nie zamieniajmy łańcuchów na więzienne kojce”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt podkreśla, że celem ustawy nie jest zastąpienie łańcuchów małymi kojcami. Organizacja apeluje, by kojce nie stały się nową formą izolacji, lecz zapewniały psom przestrzeń, światło i możliwość kontaktu z otoczeniem.

Nie możemy dopuścić, by patologia trzymania psów na łańcuchach została zastąpiona patologią trzymania ich w klatkach - mówią przedstawiciele OTOZ.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. Zapowiedziało, że będzie apelować o senackie poprawki do noweli o zakazie trzymania psów na łańcuchu, aby zwiększyć wielkość kojców.