To zaświadczenie już nie jest potrzebne

Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury związane ze sprzedażą lub obciążeniem majątku uzyskanego nieodpłatnie, np. w drodze spadku lub darowizny. Do tej pory, aby sporządzić taką umowę u notariusza, konieczne było przedstawienie zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzającego, że należny podatek został zapłacony, nie jest wymagany lub uległ przedawnieniu.

Po zmianach, taki obowiązek znika w przypadku, gdy zbywany majątek pochodzi od najbliższych członków rodziny. W takich sytuacjach – ponieważ spadek lub darowizna objęte są zwolnieniem z podatku – nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowego potwierdzenia od fiskusa.

Tylko jeden warunek

Zwolnienie z obowiązku przedstawiania zaświadczenia jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy nabycie zostanie odpowiednio zgłoszone do urzędu skarbowego. W przypadku darowizny należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania, a przy dziedziczeniu – od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. W określonych przypadkach konieczne jest także udokumentowanie przekazania środków pieniężnych.

Jedna renta, jedno rozliczenie

Nowelizacja upraszcza również rozliczanie prywatnie ustanowionych rent. Do tej pory zarówno darczyńca, jak i obdarowany musieli co miesiąc składać deklaracje podatkowe dotyczące każdej wypłaty. Zgodnie z nowymi przepisami, wystarczy jedno rozliczenie – jedna deklaracja i jedna wpłata podatku.

Nowe zasady, mniej wątpliwości

Ułatwienia obejmują też nowe zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia prawa do świadczeń. Teraz powstaje on w chwili ustanowienia świadczenia – o ile jego wartość da się ustalić w tym momencie – lub w chwili wypłaty poszczególnych rat.

Wartość świadczeń jest liczona łącznie za cały okres ich obowiązywania. Gdy okres nie został określony, przyjmuje się 10 lat. Jeśli wartość została ustalona na dzień ustanowienia, podstawą jest cały okres wypłat lub wartość poszczególnych świadczeń. Urząd skarbowy – za zgodą podatnika – może też samodzielnie oszacować wartość świadczeń na wskazany okres.

Mniej biurokracji, więcej normalności

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn ma przede wszystkim zdjąć z podatników zbędne obowiązki i ograniczyć biurokrację. Dla wielu osób to pozornie drobna zmiana, ale w praktyce oznacza koniec z bieganiem po urzędach po jeden papier, który nie wnosił nic nowego.