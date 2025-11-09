ZUS co kwartał ogłasza nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Progi te ustalane są w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem z 7 listopada 2025 roku, przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł brutto. Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia aktualnych limitów dorabiania dla wcześniejszych emerytów.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące do 30 listopada 2025 roku

W sierpniu ZUS ogłosił limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury, które obowiązują od 1 września do 30 listopada. W tym okresie emeryci muszą pilnować dwóch progów dochodowych:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6124,10 zł brutto,

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11 373,30 zł brutto.

Przekroczenie pierwszego progu powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną kwotę obniżki. Z kolei przekroczenie drugiego limitu skutkuje zawieszeniem emerytury lub renty przez ZUS. Warto zauważyć, że tym razem limity uległy obniżeniu – w poprzednim kwartale (czerwiec–sierpień 2025 r.) wynosiły odpowiednio 6273,60 zł i 11 651 zł brutto, co oznacza spadek o 149,50 zł w pierwszym przypadku i o 277,70 zł w drugim.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące od 1 grudnia 2025 roku

Od 1 grudnia 2025 roku obowiązywać będą nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r., zostaną one podniesione. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 roku wyniosło bowiem 8771,70 zł brutto, czyli o 23,07 zł więcej niż w kwartale poprzednim. Wiedząc, że przychód w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia, a przychód powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – jego zawieszenie, łatwo policzyć, że:

przychód do 6140,20 zł miesięcznie – nie spowoduje zmniejszenia świadczenia,

– nie spowoduje zmniejszenia świadczenia, przychód od 6140,20 zł do 11 403,20 zł miesięcznie – spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury,

– spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury, przychód powyżej 11 403,20 zł miesięcznie – spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Ważne Ostateczna wysokość limitów dorabiania zostanie opublikowana pod koniec listopada w Monitorze Polskim.

Kwota maksymalnego zmniejszenia – na czym polega i ile wynosi?

Kwota maksymalnego zmniejszenia określa, o ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć emeryturę lub rentę w przypadku przekroczenia niższego limitu dorabiania. Innymi słowy – nawet jeśli wcześniejszy emeryt uzyska przychód powyżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jego świadczenie nie zostanie pomniejszone bardziej, niż wynosi ustalona granica. Wysokość tej kwoty jest aktualizowana co roku wraz z marcową waloryzacją i uzależniona od rodzaju pobieranego świadczenia. Do 28 lutego 2026 obowiązują następujące kwoty:

939,61 zł – dla osób pobierających emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– dla osób pobierających emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł – dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Nowe progi zarobkowe odnoszą się wyłącznie do osób, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W praktyce oznacza to, że regulacje obejmą m.in.:

wcześniejszych emerytów,

nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne,

osoby na emeryturach pomostowych,

rencistów.

Po ukończeniu wieku emerytalnego limity dorabiania przestają obowiązywać, co oznacza, że seniorzy mogą podejmować pracę bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanego świadczenia.

