Nowy, pomarańczowy worek na śmieci w Polsce. Co do niego wrzucać, a czego unikać?

Nowy system obowiązkowej, selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych w Polsce, wprowadzony z powodu unijnych regulacji (nakazujących oddzielną zbiórkę od 2025 roku), wyróżnia się wprowadzeniem pomarańczowego worka. To rozwiązanie, choć wdrażane lokalnie przez samorządy, ma zastąpić dotychczasową, często niewygodną zbiórkę wyłącznie w PSZOK-ach.

Tekstylia w pomarańczowym worku na odpady

Pomarańczowy worek jest przeznaczony wyłącznie na czyste i suche tekstylia, takie jak: zużyta odzież, obuwie, pościel, ręczniki, zasłony, galanteria skórzana i materiałowe zabawki. Kluczową zasadą jest czystość i suchość – mokre, brudne lub przesiąknięte chemikaliami materiały nie nadają się do recyklingu i powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Cel i potencjał recyklingu tekstyliów

Wprowadzenie pomarańczowego worka ma dwa główne cele:

ograniczenie ilości tekstyliów w odpadach zmieszanych (które trafiają na wysypiska),

oraz przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk.

Segregacja ta wpisuje się w unijną gospodarkę o obiegu zamkniętym, traktując tekstylia jako cenny surowiec wtórny. Odpowiednio zebrany materiał może zostać przetworzony na: czyściwa przemysłowe, włókna izolacyjne, nowe tkaniny. Tworzy to nowy rynek i otwiera możliwości inwestycyjne oraz innowacje dla firm recyklingowych, zmieniając podejście do tekstyliów z odpadu na zasób.

Ważna informacja dla mieszkańców

Ponieważ wdrażanie systemu odbywa się na poziomie gmin, nie wszystkie samorządy wprowadziły już pomarańczowe worki. Mieszkańcy muszą regularnie sprawdzać lokalne harmonogramy odbioru odpadów oraz komunikaty urzędów, aby upewnić się co do obowiązujących w ich rejonie zasad zbiórki tekstyliów.