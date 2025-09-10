Pierwsza reakcja prezydenta USA

O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się!” - brzmi wpis zamieszczony przez prezydenta USA.

Zagadkowe słowa są pierwszą reakcja Trumpa na naruszenie terytorium Polski przez rosyjskie bezzałogowce. Trump dotąd nie rozwinął swojej wypowiedzi.

Prof. Kuźniar: Długotrwałe milczenie Trumpa jest niepokojące. Prezydent USA jest uległy wobec Rosji Putina
Reakcje polityków USA

Na wpis prezydenta kpiąco zareagował kongresmen Demokratów Eric Swalwell z Kalifornii.

„Prezydentura »o co chodzi«” - napisał na platformie X.

Wcześniej Biały Dom przekazał, że Trump śledzi informacje dochodzące z Polski i zamierza odbyć rozmowę na ten temat z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Solidarność z Polską wyraził natomiast stały przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker.

Oficjalne stanowisko USA

„Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO” - zapewnił Whitaker na portalu X. Była to pierwsza oficjalna reakcja przedstawiciela Waszyngtonu na ten temat.