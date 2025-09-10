Pierwsza reakcja prezydenta USA

„O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się!” - brzmi wpis zamieszczony przez prezydenta USA.

Zagadkowe słowa są pierwszą reakcja Trumpa na naruszenie terytorium Polski przez rosyjskie bezzałogowce. Trump dotąd nie rozwinął swojej wypowiedzi.

Reakcje polityków USA

Na wpis prezydenta kpiąco zareagował kongresmen Demokratów Eric Swalwell z Kalifornii.

„Prezydentura »o co chodzi«” - napisał na platformie X.

Wcześniej Biały Dom przekazał, że Trump śledzi informacje dochodzące z Polski i zamierza odbyć rozmowę na ten temat z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Solidarność z Polską wyraził natomiast stały przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker.

Oficjalne stanowisko USA

„Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO” - zapewnił Whitaker na portalu X. Była to pierwsza oficjalna reakcja przedstawiciela Waszyngtonu na ten temat.