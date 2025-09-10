Rosjanie mogą liczyć na tolerancję ze strony USA

Jego zdaniem Rosjanie mogą liczyć na daleko posuniętą tolerancję ze strony USA pod rządami Trumpa.

W trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Premier Donald Tusk poinformował, że bezzałogowce należały do sił Rosji, a te, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

W rozmowie z PAP prof. Kuźniar ocenił, że działania były adekwatne do zaistniałej sytuacji. Obecnie należy czekać na dokładne określenie, skąd drony przyleciały i jaki był ich cel.

– To jest teraz przedmiotem działania służb zarówno polskich, jak i natowskich. Nie ma danych, które pozwalałyby założyć, że był to świadomy akt agresji wobec NATO czy wobec Polski. Natomiast było to świadome, rozmyślne naruszenie polskiego terytorium – powiedział.

Brak reakcji prezydenta Trumpa

Pytany o brak reakcji prezydenta USA w sprawie dronów prof. Kuźniar powiedział, że Trump „wykazuje uległość, lękliwość, pobłażliwość wobec Rosji Putina”.

– To jest niepokojące, ale mogliśmy się tego spodziewać, bo widzieliśmy to w czasie pierwszej kadencji. Teraz to się powtarza. Nieszczęsny szczyt na Alasce był demonstracją jego uległości, pobłażliwości dla Putina i to są rzeczy, o których warto w NATO rozmawiać – stwierdził.

W opinii eksperta państwa NATO, w tym Polska, nie mogą stuprocentowo liczyć na USA w przypadku zaognienia sytuacji na flance wschodniej Sojuszu. Podkreślił, że inaczej było w czasach prezydentury Baracka Obamy czy Joe Bidena.

Rosja testuje reakcję wojskową i polityczną

Prof. Kuźniar powiedział, że naruszenie polskiej granicy przez obce drony było rodzajem prowokacji, ale i testem, sprawdzeniem reakcji militarnej i politycznej.

- Tu chodzi o badanie morale, badanie psychiki Polski, państw NATO, na ile my jesteśmy zdeterminowani reagować na tego rodzaju działania ze strony Rosji. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, na ile to było zamierzone działanie, a na ile rodzaj takiego rosyjskiego operacyjnego niechlujstwa. Cały szereg rzeczy musi być jeszcze wyjaśniony - powiedział.

W opinii eksperta Rosjanie mogą liczyć na daleko posuniętą tolerancję ze strony USA pod rządami Trumpa; mają świadomość całkowitej bezkarności.

- Od kiedy mamy prezydenta Trumpa ataki na terytorium Ukrainy, na ludność cywilną i na infrastrukturę, zdecydowanie się nasiliły, Oni (Rosjanie) mają świadomość, że prezydent Trump nie będzie reagować w sposób dla nich dotkliwy - powiedział.

- Dopóki Stany Zjednoczone nie zmienią stosunku do tej wojny, dopóty Rosjanie mogą eskalować swoje działania, mogą posuwać się jakoś nienadmiernie daleko, bo na pewno nie przekroczą artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - stwierdził prof. Kuźniar.