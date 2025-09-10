Nota protestacyjna MSZ

Wroński zaznaczył, że MSZ nie ujawnia treści noty przed jej wręczeniem.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.Premier Donald Tusk podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Reakcje rosyjskie

Wcześniej w środę Reuters, powołując się na rosyjskie media, podał, że charge d'affaires ambasady Rosji w Warszawie Andriej Ordasz miał stwierdzić, że „Polska nie przedstawiła żadnych dowodów” na to, że drony zestrzelone nad naszym krajem były pochodzenia rosyjskiego.