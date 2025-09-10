Nota protestacyjna MSZ

Wroński zaznaczył, że MSZ nie ujawnia treści noty przed jej wręczeniem.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.Premier Donald Tusk podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Rosjanie się doigrali. Potężny dron nadleciał z Polski
Rosjanie się doigrali. Potężny dron nadleciał z Polski

Zobacz również

Reakcje rosyjskie

Wcześniej w środę Reuters, powołując się na rosyjskie media, podał, że charge d'affaires ambasady Rosji w Warszawie Andriej Ordasz miał stwierdzić, że „Polska nie przedstawiła żadnych dowodów” na to, że drony zestrzelone nad naszym krajem były pochodzenia rosyjskiego.