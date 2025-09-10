Niepokojące ruchy Rosjan na Białorusi. Ujawnili niepokojące zdjęcia satelitarne

Zdjęcia satelitarne wykonane przez Planet Labs w rejonie Słucka pokazują cztery sektory o łącznej powierzchni ponad 2 km². Wszystkie sektory są połączone nowymi drogami. W największym z nich widać 13 magazynów amunicji i trzy hale o długości około 100 metrów. Są też fundamenty pod kolejne budynki.

Północny sektor to dawne pola uprawne z ramami ośmiu hangarów. Wschodni obejmuje niemal 150-metrowy budynek w budowie z ziemnymi nasypami. Południowo-wschodni fragment leży na najwyższym wzniesieniu, które może być przeznaczone pod systemy przeciwlotnicze.

– Wszystkie obiekty są połączone drogami, co wskazuje na ich powiązanie. Te bazy mogą być przeznaczone do sprzętu strategicznego w Białorusi. Czy będzie to Oreshnik, czy coś innego, zobaczymy, ale ma to strategiczne znaczenie – mówi Konrad Muzyka z Rochan Consulting, cytowany przez "Radio Wolna Europa".

Tajemnicza budowla wojskowa na Białorusi. Lokalizacja nie jest przypadkowa

Budowa odbywa się w czasie, gdy Rosja zacieśnia współpracę wojskową z Białorusią. Konflikt na Ukrainie zwiększa napięcia z NATO. Prezydent Władimir Putin ogłosił, że systemy pocisku hipersonicznego Oresznik, zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych, zostaną rozmieszczone w Białorusi w tym roku.

Redakcja "Radio Wolna Europa" próbowała skontaktować się z białoruskim Ministerstwem Obrony, aby uzyskać komentarz, jednak bezskutecznie.

Teren, na którym odbywa się budowa, był w przeszłości częścią sowieckiego arsenału nuklearnego – informuje "Radio Wolna Europa". W latach 1959–1993 stacjonował tam 306. Pułk Rakietowy. Początkowo były tam rakiety balistyczne o zasięgu do 2100 km, a później mobilne systemy Topol o zasięgu 11000 km. Po rozpadzie ZSRR Białoruś zrzekła się arsenału nuklearnego, a pułk został wycofany do Rosji.