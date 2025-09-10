Niepokojące ruchy Rosjan na Białorusi. Ujawnili niepokojące zdjęcia satelitarne

Zdjęcia satelitarne wykonane przez Planet Labs w rejonie Słucka pokazują cztery sektory o łącznej powierzchni ponad 2 km². Wszystkie sektory są połączone nowymi drogami. W największym z nich widać 13 magazynów amunicji i trzy hale o długości około 100 metrów. Są też fundamenty pod kolejne budynki.

Północny sektor to dawne pola uprawne z ramami ośmiu hangarów. Wschodni obejmuje niemal 150-metrowy budynek w budowie z ziemnymi nasypami. Południowo-wschodni fragment leży na najwyższym wzniesieniu, które może być przeznaczone pod systemy przeciwlotnicze.

Wszystkie obiekty są połączone drogami, co wskazuje na ich powiązanie. Te bazy mogą być przeznaczone do sprzętu strategicznego w Białorusi. Czy będzie to Oreshnik, czy coś innego, zobaczymy, ale ma to strategiczne znaczenie – mówi Konrad Muzyka z Rochan Consulting, cytowany przez "Radio Wolna Europa".

Tajemnicza budowla wojskowa na Białorusi. Lokalizacja nie jest przypadkowa

Budowa odbywa się w czasie, gdy Rosja zacieśnia współpracę wojskową z Białorusią. Konflikt na Ukrainie zwiększa napięcia z NATO. Prezydent Władimir Putin ogłosił, że systemy pocisku hipersonicznego Oresznik, zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych, zostaną rozmieszczone w Białorusi w tym roku.

Redakcja "Radio Wolna Europa" próbowała skontaktować się z białoruskim Ministerstwem Obrony, aby uzyskać komentarz, jednak bezskutecznie.

Teren, na którym odbywa się budowa, był w przeszłości częścią sowieckiego arsenału nuklearnego – informuje "Radio Wolna Europa". W latach 1959–1993 stacjonował tam 306. Pułk Rakietowy. Początkowo były tam rakiety balistyczne o zasięgu do 2100 km, a później mobilne systemy Topol o zasięgu 11000 km. Po rozpadzie ZSRR Białoruś zrzekła się arsenału nuklearnego, a pułk został wycofany do Rosji.