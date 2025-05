Wybory 2025: Rozmowa Mentzena z Nawrockim i Trzaskowskim

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski rozmawiali w minionym tygodniu ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja), który w pierwszej turze wyborów uzyskał poparcie 14,81 proc., na jego kanale YouTube.

Wybory 2025: Piwo Mentzena z Trzaskowskim

Trzaskowski po sobotniej rozmowie z Mentzenem razem z nim, osobami ze swojego sztabu oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim pili piwo w toruńskim pubie polityka Konfederacji. "Za Polskę, która łączy, nie dzieli" - napisał Sikorski na platformie X pod załączonym wideo z tego spotkania.

Bosak: To był błąd

Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak został zapytany w poniedziałek w programie Wirtualnej Polski o spotkanie polityków z przeciwnych obozów politycznych w pubie.

Bosak podkreślił, że dowiedział o tym podczas rozmowy w Kanale Zero, gdzie komentował rozmowę Trzaskowskiego z Mentzenem. Dodał, że zaskoczyła go informacja o spotkaniu w pubie. Podkreślił, że nie rozmawiał jeszcze o tej sytuacji ze Sławomirem Mentzenem. "Wydaje mi się, że z reakcji naszych wyborców i sympatyków jasno wynika, że to był błąd" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Wybory 2025. Mentzen zaskoczony reakcją

W niedzielę Mentzen odniósł się do dyskusji na ten temat na swoim profilu na X. Przyznał, że zaskoczyła go skala reakcji na piwo wypite z kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Zapewnił, że nie zamierza "dać się zwasalizować PiS czy PO".

Bosak odniósł się do tego wpisu, tłumacząc, że Sławomir Mentzen potraktował swoich gości w sposób kulturalny i gościnny, jednak zostało to brutalnie wykorzystane przez polityków PO, którzy zrobili z tego "kampanijny event".

Bosak został zapytany również o relacje z Sławomirem Mentzenem. "Pomiędzy nami nie ma walki, jest współpraca i będzie współpraca" - powiedział Lider Konfederacji. Zaprzeczył doniesieniom o potencjalnym konflikcie między nimi. (PAP)