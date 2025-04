Do 4 kwietnia do godz. 16 można było zgłaszać do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na urząd prezydenta. Do PKW trafiło 17 zgłoszeń. W dwóch przypadkach Komisja odmówiła rejestracji kandydatów. Dotyczy to zgłoszeń: Dawida Jackiewicza (byłego posła PiS, w latach 2015-16 ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło) oraz Wiesława Lewickiego (działacza niemieckiej Polonii).

PKW: Podpisy złożone obok danych osób zmarłych

Według podjętych w środę uchwał PKW, obaj kandydaci nie złożyli w terminie wymaganych 100 tysięcy podpisów poparcia. Jak czytamy, wśród ok 148 tys. podpisów zebranych pod kandydaturą Jackiewicza, 66 tys. z nich nie było złożonych prawidłowo. Przy zgłoszeniu Lewickiego nieprawidłowości zawierało ok. 46 tys. popisów ze 141 tys. złożonych do PKW. Ponadto Komisja zauważa, że pod obiema kandydaturami znajdowały się podpisy złożone obok danych osób zmarłych. W przypadku Jackiewicza, PKW doszukała się 2 881 takich podpisów, a Lewickiego - 5 805.

Zarejestrowano 12 kandydatów

Do tej pory PKW zarejestrowała 12 kandydatów. Są to: Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem) i Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju).

PKW pozostały jeszcze trzy zgłoszenia do rozpatrzenia: kandydata Ruchu Naprawy Polski Romualda Starosielca, przedsiębiorcy Pawła Tanajno oraz dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego.

Jak wystartować w wyborach prezydenckich?

Oficjalne kandydowanie w wyborach prezydenckich jest możliwe poprzez zgłoszenie kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej i dostarczenie minimum 100 tys. podpisów poparcia pod jego kandydaturą. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja tego roku, a ewentualna druga tura - 1 czerwca.