Pompa ciepła a obowiązek czyszczenia komina

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek wykonywać okresowe kontrole przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, co najmniej raz w roku. A w przypadku ogrzewania paliwem stałym, tj. węgiel czy drewno, czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się aż cztery razy w roku. Celem tych kontroli jest bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie pożarom.

W przypadku pomp ciepła sytuacja wygląda jednak inaczej. Pompa ciepła nie wytwarza spalin, a więc nie korzysta z komina. To oznacza, że w budynku, w którym zainstalowano wyłącznie pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne, nie ma obowiązku wykonywania czyszczenia komina.

Kiedy czyszczenie komina przy pompie ciepła jest konieczne?

Obowiązek wraca wtedy, gdy pompa ciepła działa w systemie hybrydowym, czyli współpracuje z urządzeniem spalającym paliwo - np. z kotłem gazowym, olejowym, piecem na pellet czy kominkiem, użytkowanym nawet okazjonalnie.

Jeśli podczas silnych mrozów taki kocioł czy piec automatycznie się uruchamia, to w systemie grzewczym pojawiają się spaliny. Wtedy przegląd kominiarski komina jest wymagany przynajmniej raz do roku. Podsumowując:

Pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne - bez obowiązku czyszczenia komina,

Pompa ciepła + kocioł gazowy, olejowy, piec na paliwo stałe, kominek - przegląd obowiązkowy co najmniej raz w roku,

Paliwa stałe węgiel, drewno, pellet - czyszczenie komina nawet 4 razy w roku, zgodnie z przepisami.

Ważne: Trzeba jednak pamiętać, że w każdym domu powinien działać system wentylacji nawiewno- wywiewnej, a to oznacza, że nadal pozostaje obowiązek przeglądu kominiarskiego w zakresie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, w tym wentylacji grawitacyjnej.

Obowiązek wpisu do CEEB i monitorowanie

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W bazie powinny znaleźć się wszystkie zainstalowane urządzenia grzewcze, zarówno pompa ciepła, jak i ewentualny kocioł gazowy czy nawet kominek. Po każdej kontroli kominiarskiej kominiarz wystawia e-protokół, który automatycznie trafia do CEEB. To właśnie ten dokument stanowi urzędowe potwierdzenie wykonania przeglądu. Jeśli urządzenie grzewcze nie wymaga komina, czyli np. pompa ciepła, w systemie widnieje jedynie wpis o jej zainstalowaniu, bez obowiązku okresowych kontroli kominiarskich.

To właśnie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znajdują się dokładne dane dotyczące źródeł ogrzewania i terminów przeglądów. Na ich podstawie urzędnicy mogą sprawdzić, czy właściciel domu dopełnił obowiązków związanych z kontrolą instalacji.

Wpis do CEEB i wpływ na odszkodowanie

Firmy ubezpieczeniowe bardzo dokładnie sprawdzają, czy właściciel budynku dopełnił obowiązków związanych z przeglądami technicznymi. Brak ważnego przeglądu kominiarskiego w sytuacji, gdy budynek ma np. kocioł gazowy lub kominek, może skutkować odmową wypłaty odszkodowania po pożarze.

Z kolei w przypadku domu ogrzewanego wyłącznie pompą ciepła, ubezpieczyciel nie będzie wymagał dokumentu od kominiarza. Może natomiast poprosić o dowód konserwacji i przeglądu pompy ciepła, np. w postaci faktury lub protokołu serwisowego. Regularny serwis urządzenia jest więc kluczowy także z punktu widzenia ochrony ubezpieczeniowej.

Przegląd pompy ciepła – co obejmuje?

Serwis pompy ciepła to nie to samo, co przegląd kominiarski, ale jest równie ważny i trzeba to odróżnić. Podczas przeglądu specjalista sprawdza m.in.:

stan techniczny i szczelność instalacji,

działanie czujników i zaworów,

ciśnienie i temperaturę czynnika chłodniczego,

stan filtrów i wymienników,

ewentualne wycieki lub zabrudzenia.

I tak, przy pompie ciepła typu split taki przegląd trzeba wykonywać co najmniej raz w roku. W przypadku pomp ciepła typu mononoblok co 1-2 lata, o ile producent nie określa krótszego terminu. Regularny przegląd pozwala uniknąć awarii, zwiększyć efektywność pracy urządzenia i przedłużyć jego żywotność.

Koszt podstawowego przeglądu pompy ciepła wynosi zazwyczaj od 400 do 700 zł.

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy przy pompie ciepła?

Podsumowując, w 2025 roku obowiązek przeglądu kominiarskiego z czyszczeniem komina nie dotyczy właścicieli domów ogrzewanych wyłącznie pompą ciepła lub prądem. Jeśli jednak w budynku znajduje się jakiekolwiek źródło spalania, kocioł, piec lub kominek przegląd kominiarski musi być wykonany przynajmniej raz w roku, a dane o kontroli trafiają do systemu CEEB. Pompa ciepła nie zwalnia więc z odpowiedzialności co do regularnych przeglądów, ale tam, gdzie nie ma komina, przegląd kominiarski nie jest potrzebny. Pozostaje jednak obowiązek przeglądu kominiarskiegow zakresie czyszczenia przewodów wentylacyjnych