ITUC oceniła 151 krajów na podstawie kluczowych wskaźników, takich jak prawo do wolności zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych i prawo do strajku. Kraje zostały sklasyfikowane w skali od 1 (sporadycznie naruszające prawa pracownicze) do 5+ (brak gwarancji praw z powodu braku praworządności). Pomiędzy nimi na skali ocen znalazły się jeszcze kraje, gdzie naruszenie praw pracowniczych: powtarza się, jest regularne, systematyczne i nie ma gwarancji praw pracowniczych.

Jak wynika z raportu, globalny obraz praw pracowników jest alarmujący. W 2025 roku 87 proc. krajów naruszyło prawo pracowników do strajku, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z 63 proc. w 2014 roku. Raport ujawnia również, że pracownicy byli poddawani przemocy w 40 krajach, a działacze związkowi zostali zamordowani w pięciu krajach w tym roku.

Najgorsze warunki są w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji

W 2025 roku wiele państw Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji znalazło się w dwóch najniższych kategoriach, co wskazuje na praktycznie zerowy poziom praw pracowniczych w tych regionach. Całkowity brak praw pracowniczych rozpad praworządności stwierdzono w kilku z tych krajów, w tym w Afganistanie, Jemenie, Libii i Somalii.

Wśród państw sklasyfikowanych w kategorii „brak gwarancji praw” znalazły: Bangladesz, Białoruś, Ekwador, Egipt, Eswatini, Mjanma, Nigeria, Filipiny, Tunezja i Turcja. W rej kategorii mieszczą się też Rosja, Chiny.

W USA pracownicy mają mniejsze prawa niż w Meksyku

Naruszenia praw pracowniczych nie ograniczają się jednak do krajów globalnego południa. Raport ITUC zauważa, że systemowe naruszenia występują również w krajach o wysokich dochodach, takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Co ciekawe USA, powszechnie postrzegane jako „kraj wolności”, wypadły gorzej niż jego południowy sąsiad, Meksyk, pod względem ochrony praw pracowniczych.

Pracownicy w Europa są dobrze chronieni

Europa nadal oferuje stosunkowo lepszą ochronę praw pracowniczych. Wszystkie kraje sklasyfikowane przez ITUC w najwyższej kategorii znajdują się w Europie, która w 2025 roku uzyskała średni wynik regionalny na poziomie 2,78. Kraje skandynawskie wyróżniają się szczególnie korzystnymi warunkami pracy, choć nadal zdarzają się sporadyczne naruszenia praw pracowniczych.

Polska, wraz z Kanadą, znalazła się w grupie państw, gdzie prawa pracownicze łamane są regularnie.

Źródło: Statista