Jak pokazują dane piloci samolotów należą do najlepiej zarabiających w krajach europejskich. Według BAA Training Aviation Academy, globalnej organizacji zajmującej się szkoleniem lotniczym, wynagrodzenia pilotów rosną, głównie z powodu pogłębiającego się ich niedoboru, który jest odczuwalny praktycznie na całym świecie.

Z szacunków firmy konsultingowej Oliver Wyman, na które powołuje się Euronews wynika, że do 2032 r. światowy przemysł lotniczy może stanąć w obliczu niedoboru blisko 80 tys. pilotów, przy czym w Europie potencjalnie może brakować około 19 tys. pilotów, aby zaspokoić popyt. Przez brak załogi linie lotnicze często zmuszone są ograniczać liczbę lotów. Szwajcarskie linie lotnicze SWISS podały, że z powodu niedoboru pilotów do października odwołają około 1400 lotów.

Wysokie koszty szkolenia

Jednym z powodów niewystarczającej liczby pilotów są wysokie koszty szkolenia. Według SWISS koszt szkolenia pilota może sięgać około 150 000 euro, czyli około 637,5 tys. zł.

Jak szybko piloci zarobią taką kwotę? Jakich zarobków może się spodziewać pilot w Europie? W których krajach linie lotnicze płacą najlepiej?

Doświadczenie ma duży wpływ na pensję

Wynagrodzenia pilotów linii lotniczych są bardzo zróżnicowane i zależą w dużej mierze od kilku czynników. Jednym z nich jest doświadczenie. Euronews podaje przykład z Wielkiej Brytanii oparty na danych British National Careers Service, według którego, roczne wynagrodzenie pilota brutto waha się od około 54 283 euro (47 000 funtów) dla pilotów początkujących do około 173 243 euro (150 000 funtów) dla pilotów z dużym doświadczeniem.

W innych krajach Europy jest podobnie. Pensje pilotów w Europie z ponad ośmioletnim doświadczenia, są często o 60–80 procent wyższe niż dla tych ze stażem zaledwie od 1 do 3 lat, zgodnie z danymi Instytutu Badań Ekonomicznych ERI (ERI).

Euronews Next przygląda się bliżej pensjom pilotów w Europie, analizując dane z poszczególnych krajów, korzystając z różnych źródeł, ponieważ dane Eurostatu podają głównie średnie branżowe, co utrudnia bezpośrednie porównania. Dlatego do porównań Euronews wykorzystał też dane z krajowych urzędów statystycznych, o ile są dostępne, a także na platform takich jak ERI, które oferują bardziej szczegółowe informacje o wynagrodzeniach w większości krajów europejskich.

Wielka Brytania

Urząd Statystyk Narodowych (ONS) podaje medianę rocznych zarobków brutto pełnoetatowych pilotów samolotów i kontrolerów ruchu lotniczego, która w kwietniu 2024 r. wynosiła około 95 240 euro (80 414 funtów). Według Krajowej Służby Karier kwota ta wahała się od 55 850 euro do 178 250 euro. Natomiast według danych ERI, średnie wynagrodzenie brutto pilotów linii lotniczych w Wielkiej Brytanii wynosi 90 253 euro (78 146 funtów), a w regionie Wielkiego Londynu wzrasta do 115 562 euro (100 060 funtów). Kwoty te znacznie rosną w przypadku doświadczonych pilotów.

Niemcy

Jak podaje Euronews według danych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec (Federal Statistics) z kwietnia 2024 r. średnie miesięczne zarobki brutto pilotów samolotów – bez uwzględnienia dodatków specjalnych – wynoszą 12 566 euro, co daje 150 792 euro rocznie. Mediana miesięcznych zarobków wynosi 10 207 euro, czyli 122 484 euro rocznie. Na stanowiskach o wysokim stopniu złożoności mediana rocznych zarobków może wzrosnąć nawet do 342 072 euro.

Według danych ERI średnie wynagrodzenie brutto pilotów linii lotniczych wynosi około 106 000 euro. Pensje wahają się od 73 785 euro dla pilotów z 1–3-letnim doświadczeniem do 132 117 euro dla pilotów z ponad ośmioletnim doświadczeniem.

Europa Wschodnia i Południowa

Kraje Europy Wschodniej i Południowej borykają się z trudnościami w oferowaniu pilotom konkurencyjnych wynagrodzeń. Różnice te mogą się jednak zmniejszyć, jeśli weźmiemy pod uwagę parytet siły nabywczej.

Według ERI średnie wynagrodzenie pilotów linii lotniczych w Portugalii wynosi 60 054 euro. W Grecji kwota ta jest nieco niższa i wynosi 56 523 euro. W obu krajach doświadczeni piloci zarabiają nieco ponad 70 000 euro rocznie.

W Polsce średnie zarobki pilotów linii lotniczych utrzymują się na poziomie około 50 000 euro. Polscy piloci z mniejszym stażem średnio zarabiają brutto 35,7 tys. euro rocznie, podczas gdy średnie zarobki pilotów ze stażem powyżej ośmiu lat są na poziomie 63,9 tys. euro. W Czechach zarobki pilotów są nieco niższe i wynoszą 47 974 euro. Pensje w Rumunii są znacznie niższe i wynoszą średnio 32 299 euro. Jednak w przypadku pilotów z ponad ośmioletnim doświadczeniem zarobki w Rumunii mogą sięgać nawet 40 tys. euro rocznie.

Źródło: Euronews