Podsumowanie ogólnych wyników raportu dotyczącego rynku pracy w Polsce

Jak wynika z danych, w sierpniu pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali jedynie 247 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co oznacza spadek o 13 proc. w stosunku do sierpnia 2024 roku. Jest to najniższa dynamika roczna od 16 miesięcy.

Reklama

„Liczba ofert pracy już niemal zrównała się z poziomami, jakie obserwowaliśmy w 2020 roku, a więc w czasie pandemii” - skomentowali dane eksperci Grant Thornton. Zaznaczyli, że publikowane w raporcie dane wyprzedzają o około dwa miesiące oficjalne dane o zatrudnieniu w polskiej gospodarce, prezentowane przez GUS.

Prognozy i prognozowana dynamika w najbliższych miesiącach

W raporcie przypomniano, że na początku roku sytuacja na rynku pracy była zdecydowanie lepsza niż w poprzednich 2-3 latach. Popyt na pracowników odbił się od dna i rósł w stabilnym, dość wysokim tempie. Ten pozytywny trend został jednak zaburzony latem, a sierpień był trzecim z rzędu miesiącem ze spadkiem dynamiki w ujęciu rocznym. „Kolejne miesiące pokażą, czy mamy do czynienia z poważnym kryzysem na rynku pracy, czy jedynie dłuższą pauzą w jego odbudowie” - uważają eksperci Grant Thornton. Dodali, że w sierpniu 2025 r. dynamika spadła nie tylko rok do roku, ale również miesiąc do miesiąca (spadek o ok. 24 tys. ofert).

Sytuacja w miastach

Wśród 10 badanych aglomeracji największe spadki ofert zanotowano w Bydgoszczy: pracodawcy opublikowali tam 3,1 tys. ofert, a spadek w stosunku do sierpnia 2024 roku wyniósł aż 21 proc. r/r. Niewiele więcej, bo tylko 3,5 tys. ofert było dostępnych w Lublinie, a spadek r/r wyniósł tam 12 proc. W trzecim od końca zestawienia Szczecinie, praca czekała na 4 tys. osób, a spadek r/r wyniósł aż 20 proc. Wśród badanych miast najlepiej radzi sobie Warszawa. W sierpniu 2025 roku w stolicy opublikowano 38,3 tys. ofert. Warszawa jednak również nie uniknęła spadku – liczba ofert względem sierpnia 2024 roku obniżyła się o 9 proc. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Kraków (15,6 tys. ogłoszeń – spadek r/r o 9 proc.), a trzecie – Wrocław (11,9 tys. ogłoszeń, spadek o 7 proc.).

Autorzy raportu wyliczyli, że w największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w sierpniu przypadało średnio 15,3 ofert pracy. Najwięcej ogłoszeń oferowały Katowice – 22,4 oferty na tysiąc osób. Druga jest Warszawa, w której przypadało średnio 20,6 oferty. Najgorzej wypada Łódź – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 7,7.

Branże z największym popytem na pracowników

Z raportu wynika, że największy popyt jest na pracowników służby zdrowia: liczba nowych ofert pracy w tej branży w sierpniu wzrosła o 23 proc. w porównaniu z sierpniem 2024 r. W pozostałych badanych branżach odnotowano spadki, przy czym największy był wśród marketerów (-23 proc.) oraz wśród pracowników fizycznych (-22 proc.). Wyraźny spadek był też w branży finansowej (-15 proc.), nieco mniejszy w prawniczej (-6 proc.) i HR-owej (-4 proc.).

Według Macieja Michalewskiego z firmy Element, analizującego raporty dotyczące rynku pracy, coraz mniej przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie juniorów, czyli młodych pracowników bez doświadczenia, co w jego opinii może wynikać z rozwoju sztucznej inteligencji.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element. Przeprowadzono je na losowej próbie 1000 nowych ofert opublikowanych w sierpniu br.