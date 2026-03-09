Logistyka wspiera kobiecą przedsiębiorczość

Jednym z przykładów takiego zaangażowania jest udział w inicjatywie TOP Women w e-biznesie, organizowanej przez Fundację Kobiety e-biznesu. To jeden z największych w Polsce projektów edukacyjnych dla kobiet prowadzących lub planujących własny biznes online, do którego co roku zgłaszają się tysiące uczestniczek – od młodych kobiet stawiających pierwsze kroki zawodowe, przez mamy wracające po urlopach macierzyńskich, po profesjonalistki, a nawet seniorki, które pragną zmiany zawodowej lub osobistej. Półroczny kurs złożony z warsztatów i wykładów online łączy naukę kompetencji cyfrowych, rozwój mentalny i realne wsparcie biznesowe.

DHL eCommerce został partnerem 6. edycji kursu, w ramach którego ekspertki i eksperci DHL dzielą się praktyczną wiedzą dotyczącą logistyki na rynku e-commerce – od wyboru partnera logistycznego i przygotowania umowy, przez bezpieczne pakowanie przesyłek, aż po realizację sprzedaży zagranicznej.

- Jako kobieta stojąca na czele organizacji logistycznej wiem, jak ważne jest tworzenie środowiska, które wspiera różnorodność i daje przestrzeń do rozwoju. Logistyka nie ma płci – liczy się kompetencja, determinacja i odwaga, by realizować swoje ambicje. Dlatego zależy mi, abyśmy nie tylko dawały przykład wewnątrz firmy, ale również wspierały kobiety przedsiębiorcze, które budują własne biznesy. Inwestowanie w kobiety to inwestowanie w przyszłość całej branży i gospodarki - mówi Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

Równe szanse w miejscu pracy

Podejście to firma realizuje również wewnątrz organizacji. DHL eCommerce Polska od lat rozwija programy wspierające kobiety w rozwoju zawodowym i budowaniu ścieżki liderskiej. Jednym z nich są „Liderki w logistyce”, czyli inicjatywa pomagająca kobietom wzmacniać kompetencje przywódcze i budować swoją pozycję w branży. Firma wspiera również pracowników w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Program „Wonder Parents” pomaga rodzicom odnaleźć równowagę między pracą a życiem rodzinnym, m.in. ułatwiając powrót do pracy po urlopie rodzicielskim.

DHL eCommerce dba o rozwój kobiet w organizacji już od procesu rekrutacji, w którym obowiązuje zasada obecności obu płci na short liście kandydatów, wzmacniająca równość szans na starcie.Firma realizuje także Program Sukcesji, którego celem jest osiągnięcie równowagi między liczbą kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. Pierwszym etapem jest osiągnięcie w 2026 roku 30% reprezentacji kobiet na różnych szczeblach w kadrze kierowniczej.

Takie inicjatywy są elementem szerszej strategii budowania środowiska pracy opartego na równości szans i transparentnych zasadach. Jej potwierdzeniem jest przyznany Certyfikat Równości Płac, który potwierdza, że system wynagrodzeń w firmie opiera się na obiektywnych kryteriach i przejrzystych zasadach.

Zaangażowanie firmy obejmuje także działania społeczne. DHL eCommerce Polska jest partnerem logistycznym Fundacji Feminoteka, która od lat wspiera kobiety doświadczające przemocy, zapewniając im pomoc prawną, psychologiczną i terapeutyczną.

Dzień Kobiet z rabatem na wysyłki zagraniczne

Z okazji Dnia Kobiet DHL eCommerce Polska przygotował także specjalną akcję dla klientek i klientów wysyłających paczki za granicę. W jej ramach przesyłki nadawane do punktów i automatów DHL we Francji i we Włoszech można wysłać z rabatem 10%. Promocja potrwa do końca marca.