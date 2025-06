Warszawa to jak na razie jedyne miasto w Polsce, które ma podziemną kolej. Pierwsze 11 stacji ma 11-kilometrowym odcinku pierwszej linii warszawskiego metra otwarto 30 lat temu. Obecnie do dyspozycji pasażerów jest 39 stacji, a łączna długość tras to prawie 40 km. Niebawem przybędą kolejne trzy stacje na linii M2. Do 2050 roku Warszawa ma mieć łącznie pięć linii. Pierwsza z trzech nowych planowanych linii to M3, która zbliży Pragę do centrum, ponieważ ułatwi dotarcie z Gocławia na Dworzec Wschodni czy Stadion Narodowy, które są bardzo dobrze skomunikowane z lewobrzeżną Warszawą.

Gdzie powstaną stacje pierwszego odcinka linii M3

Na pierwszym odcinku linii metra M3 powstanie 6. nowych stacji. Natomiast siódma to dodatkowy peron na stacji Stadiom Narodowy linii M2 zwany "peronem widmo". Jego budowa zakończyła się w 2015 roku z myślą o budowie linii M3.

Dworzec Wschodni – stacja umożliwi dojazd do dworca kolejowego i ułatwi przesiadkę na pociągi dalekobieżne i regionalne.

Mińska – stacja usytuowana jest w okolicy stadionu warszawskiego „Orła” i w pobliżu osiedli mieszkaniowych i placówek edukacyjnych.

Rondo Wiatraczna – to ważny węzeł komunikacyjny na Grochowie. W tym miejscu zbiegają się ulice Jerzego Waszyngtona, Al. Stanów Zjednoczonych (trasa Łazienkowska) i ul. Grochowska.

Ostrobramska – w dalszym odcinku metro będzie biegło wzdłuż al. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Kolejna stacja będzie usytułowana na skrzyżowani z ul. Ostrobramską.

Jana Nowaka-Jeziorańskiego – kolejna stacja planowane jest przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Gocław – końcowa stacja pierwszego etapu inwestycji będzie u zbiegu ulic gen. Tadeusza Bora Komorowskiego i gen. Augusta Emila Fielforfa „Nila”.

M3 przejdzie na lewy brzeg Wisły

Zgodnie z Masterplanem Komunikacyjnym dla Warszawy w przyszłości linia M3 będzie wydłużona na lewy brzeg Wisły – pojedzie na Mokotów – i będzie częścią systemu pięciu linii metra w Warszawie, które do 2050 r. połączą 17 z 18 dzielnic Warszawy.

W pierwszym etapie inwestycji ma powstać 8-kilometrowy odcinek, który połączy istniejącą od wielu lat stację Stadion Narodowy z Gocławiem, jednym z większych osiedli mieszkaniowych Warszawy, w skład którego wchodzą mniejsze osiedla: Iskra, Jantar, Orlik, Wilga, Kępa Gocławska i Przyczółek Grochowski. W przyszłości trasa ma zostać przedłużona na lewy brzeg Wisły, docelowo aż do Mokotowa.

Kiedy pojedziemy metrem linii M3 na Gocław?

Obecnie inwestycja linii M3 jest w fazie przygotowawczej. W 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń. Przetarg wygrało konsorcjum ILF Consulting Engineers & Metroprojekt. Cała dokumentacja, którą ma wykonać zwycięzca przetargu, powinna być gotowa w 2027 roku. Po uzyskani pozwoleń możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. Warszawski Ratusz zakłada, że budowa linii metra M3 ruszy w 2028 roku, a pierwszy odcinek będzie gotowy około 2032 roku.