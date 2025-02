Wielkimi krokami zbliża się waloryzacja emerytur w 2025 r. Po ubiegłorocznej rekordowej podwyżce świadczeń w wysokości 12,12 %, tym razem seniorzy będą musieli zadowolić się kwotą o ponad połowę niższą. Sprawdź, jak dokładnie waloryzacja wpłynie na Twoją emeryturę, a także jakie kwoty otrzymasz w ramach trzynastej i czternastej emerytury.

Reklama

Niższa waloryzacja emerytur w 2025 roku

Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty wzrosną o 5,5%. Ostateczny wskaźnik waloryzacji jest niższy od prognozowanych 5,82%, co wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Podstawą prawną waloryzacji jest art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura po podwyżce oraz na jaką kwotę możesz liczyć w przypadku trzynastej i czternastej emerytury.

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest mechanizmem dostosowującym wypłacane kwoty do zmieniającej się inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji został wyliczony na podstawie średniorocznego wzrostu cen oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oficjalne potwierdzenie wysokości waloryzacji zostanie ogłoszone w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jak obliczono wskaźnik waloryzacji 2025?

Waloryzacja emerytur i rent jest corocznym mechanizmem podnoszenia świadczeń w odpowiedzi na rosnące koszty życia. Podstawą jej wyliczenia są dwa główne czynniki:

Średnioroczny wskaźnik inflacji za 2024 rok – zgodnie z komunikatem GUS z 15 stycznia 2025 r. wyniósł on 3,6%.

– zgodnie z komunikatem GUS z 15 stycznia 2025 r. wyniósł on 3,6%. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku – GUS podał, że wyniósł on 9,5%.

Zgodnie z przepisami, do obliczenia wskaźnika waloryzacji uwzględnia się inflację oraz co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, ustalono zwiększenie na minimalnym poziomie 20%, co oznacza, że dodatkowy wpływ na waloryzację wyniósł 1,9%. Ostatecznie wskaźnik waloryzacji ustalono na 5,5% (3,6% + 1,9%).

Emerytury po waloryzacji 2025 – ile wyniosą? [TABELA BRUTTO+NETTO]

Najniższa emerytura w Polsce jest co roku waloryzowana, a od marca 2025 roku jej wysokość wyniesie:

1 782,00 zł netto – wzrost o 97,95 zł w porównaniu do 2024 roku,

– wzrost o 97,95 zł w porównaniu do 2024 roku, 15 031,28 zł rocznie – uwzględniając waloryzację i dodatkowe świadczenia.

Minimalna emerytura jest także podstawą do obliczania wysokości trzynastej i czternastej emerytury, które są wypłacane w tej samej kwocie co najniższe świadczenie. Oznacza to, że seniorzy w 2025 roku otrzymają w ramach tych dodatków po 1 782,00 zł netto.

Emerytury 2025 - kwoty od 1 marca [TABELA BRUTTO+NETTO]

Ile wyniosą emerytury w wyższy kwotach? Poniżej podajemy tabelę kwot brutto i netto dla emerytur w wysokości od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Oto tabela pokazująca wzrost emerytur po waloryzacji o 5,5%:

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura przed waloryzacją netto Emerytura po waloryzacji brutto Emerytura po waloryzacji netto Wzrost - brutto Wzrost - netto 1000 zł 910,00 zł 1055,00 zł 960,05 zł 55,00 zł 50,05 zł 1500 zł 1365,00 zł 1582,50 zł 1440,08 zł 82,50 zł 75,08 zł 2000 zł 1820,00 zł 2110,00 zł 1920,10 zł 110,00 zł 100,10 zł 2500 zł 2275,00 zł 2637,50 zł 2383,62 zł 137,50 zł 108,62 zł 3000 zł 2670,00 zł 3165,00 zł 2800,35 zł 165,00 zł 130,35 zł 3500 zł 3065,00 zł 3692,50 zł 3217,08 zł 192,50 zł 152,08 zł 4000 zł 3460,00 zł 4220,00 zł 3633,80 zł 220,00 zł 173,80 zł 4500 zł 3855,00 zł 4747,50 zł 4050,53 zł 247,50 zł 195,53 zł 5000 zł 4250,00 zł 5275,00 zł 4467,25 zł 275,00 zł 217,25 zł 5500 zł 4645,00 zł 5802,50 zł 4883,97 zł 302,50 zł 238,97 zł 6000 zł 5040,00 zł 6330,00 zł 5300,70 zł 330,00 zł 260,70 zł 6500 zł 5435,00 zł 6857,50 zł 5717,43 zł 357,50 zł 282,43 zł 7000 zł 5830,00 zł 7385,00 zł 6134,15 zł 385,00 zł 304,15 zł 7500 zł 6225,00 zł 7912,50 zł 6550,88 zł 412,50 zł 325,88 zł 8000 zł 6620,00 zł 8440,00 zł 6967,60 zł 440,00 zł 347,60 zł 8500 zł 7015,00 zł 8967,50 zł 7384,32 zł 467,50 zł 369,32 zł 9000 zł 7410,00 zł 9495,00 zł 7801,05 zł 495,00 zł 391,05 zł 9500 zł 7805,00 zł 10022,50 zł 8217,77 zł 522,50 zł 412,77 zł 10000 zł 8200,00 zł 10550,00 zł 8634,50 zł 550,00 zł 434,50 zł

Podane wartości netto uwzględniają zwolnienie emerytur do 2500 zł z podatku dochodowego oraz składkę zdrowotną w wysokości 9%.

Trzynasta i czternasta emerytura – ile dostaną seniorzy?

W 2025 roku emeryci mogą liczyć na dodatkowe świadczenia w postaci trzynastej i czternastej emerytury. Kwoty będą równe minimalnej emeryturze, co oznacza, że:

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości 1 782,00 zł netto , a jej wypłata nastąpi w kwietniu.

zostanie wypłacona w wysokości , a jej wypłata nastąpi w kwietniu. Czternasta emerytura będzie miała taką samą wysokość, ale będzie uzależniona od kryterium dochodowego – pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto miesięcznie.

Ostateczne terminy wypłaty czternastej emerytury zostaną określone w odpowiednim rozporządzeniu, ale tradycyjnie trafia ona do emerytów w drugiej połowie roku.

Waloryzacja w 2025 roku w porównaniu do lat poprzednich

Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent jest wyraźnie niższa niż w poprzednich latach. Wpływ na to ma niższa inflacja oraz brak dodatkowych podwyżek wynagrodzeń w ciągu roku:

2024 rok – wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12% ,

– wskaźnik waloryzacji wyniósł , 2023 rok – wskaźnik waloryzacji przekroczył 14%.

Spadek inflacji jest korzystny dla budżetów domowych, ale jednocześnie oznacza niższe podwyżki dla emerytów. Rząd rozważa zmiany w sposobie obliczania waloryzacji, w tym zwiększenie udziału wzrostu wynagrodzeń do 50% zamiast obecnych 20%, co w przyszłości mogłoby podnieść wskaźnik waloryzacji nawet do 8%.

Podsumowanie – co oznacza waloryzacja dla emerytów?

Tegoroczna waloryzacja przyniesie podwyżkę świadczeń o 5,5%, co jest niższą wartością od wcześniejszych prognoz. Najniższa emerytura wzrośnie do 1 782,00 zł netto, a w takiej samej kwocie zostaną wypłacone trzynastka i czternastka. W kolejnych latach planowane są zmiany w systemie waloryzacji, które mogłyby podnieść jej wartość, jednak wymagają one decyzji politycznej i zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych.