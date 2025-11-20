ZUS otrzymał już 366 tys. wniosków
Program „Aktywnie w żłobku” to dziś najpopularniejsze świadczenie wspierające rodziców najmłodszych dzieci. ZUS informuje, że do tej pory wpłynęło aż 366 tys. wniosków o dofinansowanie pobytu w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Najwięcej dokumentów złożyli rodzice z województwa mazowieckiego (68 tys.), małopolskiego (36 tys.) i śląskiego (35 tys.). Dolny Śląsk z liczbą 34 tys. wniosków zajmuje czwarte miejsce w kraju. Najmniej zgłoszeń pochodzi z Opolszczyzny – 8,8 tys.
Świadczenie jest częścią rządowego programu „Aktywny Rodzic” i ma pomagać w pokryciu opłat za opiekę nad dzieckiem do 3. roku życia. Może je otrzymać nie tylko rodzic, lecz także opiekun prawny lub osoba, której sąd powierzył opiekę – np. rodzic zastępczy czy prowadzący rodzinny dom dziecka. Dochód rodziny nie ma żadnego znaczenia.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Świadczenie przysługuje na dziecko uczęszczające do:
- żłobka,
- klubu dziecięcego wpisanego do rejestru,
- dziennego opiekuna znajdującego się w oficjalnym wykazie.
Nie obowiązuje dolna granica wieku — liczy się tylko fakt faktycznego uczęszczania do placówki. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a gdy nie ma możliwości objęcia go wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia 4 lat.
Ile można dostać dofinansowania?
Miesięczna kwota świadczenia "Aktywnie w żłobku" wynosi:
- do 1500 zł na dziecko,
- do 1900 zł – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności z dodatkowymi wskazaniami dotyczącymi opieki i rehabilitacji.
Dofinansowanie nie może jednak przekroczyć faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce (bez wyżywienia). Co ważne, pieniądze nie trafiają na konto rodzica, lecz bezpośrednio do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna – do 20. dnia każdego miesiąca.
W okresie od 1 października 2024 r. do 31 marca 2026 r. obowiązuje limit maksymalnej opłaty za żłobek, który uprawnia do świadczenia – 2200 zł miesięcznie.
Jak i kiedy złożyć wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku"?
Wniosek składamy wyłącznie online, jednym z czterech sposobów:
- przez PUE / eZUS,
- w aplikacji mZUS,
- przez bankowość elektroniczną,
- przez portal Emp@tia.
Dokument można złożyć najwcześniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka. Jeśli rodzic chce otrzymać dopłatę od pierwszego dnia pobytu, musi wysłać wniosek w ciągu dwóch miesięcy od tej daty. Przekroczenie tego terminu oznacza, że ZUS wypłaci środki dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
Placówki co miesiąc przekazują do resortowego rejestru informacje o wysokości opłat, dlatego rodzic nie musi dostarczać żadnych potwierdzeń.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” jest zwolnione z podatku, składek i nie podlega zajęciom komorniczym. To dodatkowe wsparcie, z którego — patrząc na statystyki — korzysta już większość rodziców dzieci do lat 3.