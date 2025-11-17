Cyfrowa codzienność młodzieży

Według badań niemal 4 na 10 dzieci dostaje telefon z dostępem do internetu przed 9. rokiem życia. Młodzież spędza średnio 5 godzin dziennie online, a w weekendy nawet ponad 5 godzin. Spotkania twarzą w twarz coraz częściej zastępowane są komunikacją w sieci.

Jednocześnie rośnie liczba seniorów odczuwających samotność. Blisko 15% osób po 65. roku życia nie spotyka się z rodziną ani znajomymi, a niemal połowa potrzebuje przede wszystkim obecności drugiego człowieka. W takich warunkach warto szukać sposobów na wzmacnianie relacji międzypokoleniowych.

Renesans gier planszowych

Pomimo dominacji ekranów, gry planszowe przeżywają w Polsce prawdziwy renesans. Stanowią atrakcyjną alternatywę dla cyfrowej rozrywki, sprzyjając wspólnemu spędzaniu czasu z rodziną i przyjaciółmi. Światowy rynek gier planszowych rośnie dynamicznie – w 2025 roku jego wartość szacuje się na 15,83 mld USD, a w ciągu 7 lat ma wzrosnąć do 32 mld USD.

Planszówki pojawiają się nie tylko w domach, ale też w bibliotekach, świetlicach, domach kultury i kawiarniach, pokazując, że analogowa rozrywka ma potencjał integracyjny i edukacyjny.

„Rozmówki międzypokoleniowe” – gra, która łączy pokolenia

Marka Inka, kojarzona z chwilami bliskości i rytuałem wspólnego picia kawy, stworzyła grę relacyjną „Rozmówki międzypokoleniowe”. Celem jest ułatwienie spotkań i rozmów między młodzieżą a seniorami. Projekt realizowany jest we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – w wybranych miejscowościach młodzież z świetlic TPD spotyka się z seniorami w klubach i domach opieki.

Spotkania przy grze wspierają rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, poczucie własnej wartości i sprawczość. Dla seniorów takie interakcje zmniejszają poczucie osamotnienia i mogą spowalniać proces starzenia się. Gra będzie dostępna nie tylko w wielu akcjach i konkursach, ale także do wydruku, co pozwala każdemu korzystać z niej w domu.

Relacje międzyludzkie: małe gesty, duży efekt

Projekt pokazuje, że nawet krótkie chwile wspólnej rozmowy i filiżanka kawy mogą realnie wpływać na więzi społeczne. Każdy może włączyć się w akcję – odwiedzając samotnych sąsiadów, rozmawiając lub pomagając w codziennych obowiązkach.

Badania wskazują, że systematyczne kontakty z otoczeniem znacząco poprawiają dobrostan psychiczny, a gry planszowe mogą stać się skutecznym narzędziem w walce z izolacją i cyfrowym wyobcowaniem.

