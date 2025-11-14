Kto może otrzymać świadczenie 300+?

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Przysługuje ono uczniom do 20. roku życia, a w przypadku orzeczonej niepełnosprawności – do ukończenia 24 lat. Co ważne, wysokość dochodów rodziny nie ma znaczenia, a środki nie podlegają opodatkowaniu ani zajęciu komorniczemu.

Wsparcie przysługuje na dzieci uczące się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych. Nie obejmuje natomiast dzieci w zerówkach ani studentów, nawet jeśli są w odpowiednim wieku. Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny, opiekun faktyczny (po złożeniu do sądu wniosku o przysposobienie), a także pełnoletni uczeń niesamodzielny finansowo lub osoba usamodzielniana.

Kto składa wniosek przy rozdzielonej opiece?

Jeśli dziecko mieszka z obojgiem rodziców, wniosek składa jedno z nich. W przypadku rodziców mieszkających osobno świadczenie przysługuje temu, kto faktycznie sprawuje opiekę. Wyjątkowa jest sytuacja opieki naprzemiennej – wtedy każdy rodzic może otrzymać po 150 zł, czyli połowę świadczenia.

W przypadku dzieci w pieczy zastępczej wniosek składa rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka albo dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Termin mija 30 listopada – co jeśli się spóźnisz?

Standardowy termin na złożenie wniosków trwa od 1 lipca do 30 listopada danego roku szkolnego. Po tym dniu możliwość złożenia wniosku jest bardzo ograniczona. Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy uczeń powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W każdym innym przypadku spóźniony wniosek zostanie odrzucony.

Jak złożyć wniosek o Dobry Start?

Wnioski o 300+ są przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Można je wysłać poprzez:

PUE / eZUS ,

, aplikację mZUS ,

, bankowość elektroniczną ,

, portal Emp@tia.

We wniosku należy podać m.in. numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu oraz dane szkoły, do której uczęszcza dziecko. Brak konta bankowego lub adresu e-mail uniemożliwia złożenie wniosku, dlatego konieczne jest ich wcześniejsze założenie.

Ostatnia szansa na 300 zł wyprawki szkolnej

Z programu skorzystało już kilka milionów rodzin. Organizatorzy podkreślają jednak, że po 30 listopada nie będzie możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosków, jeśli rodzic nie zdąży ich złożyć. To oznacza, że warto zrobić to jak najszybciej – szczególnie że procedura całkowicie online trwa zaledwie kilka minut.