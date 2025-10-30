Termin złożenia zaświadczenia upływa 31 października

ZUS przypomina, że studenci uprawnieni do renty rodzinnej muszą do końca miesiąca przekazać do Zakładu aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki.

Jeśli dokumenty nie wpłyną w terminie do 31 października, ZUS wstrzyma wypłatę renty. Co istotne, świadczenie za październik nie zostanie już wypłacone – nawet jeśli student złoży zaświadczenie w listopadzie.

Kto musi złożyć nowe zaświadczenie?

Nie wszyscy studenci muszą co roku przynosić dokumenty do ZUS.

Obowiązek dotyczy tylko tych, którym uczelnia w poprzednim roku wydała zaświadczenie na jeden rok akademicki. Jeżeli natomiast pierwsze zaświadczenie obejmowało pełny okres studiów (np. trzyletnie licencjackie), student nie musi składać kolejnych dokumentów.

ZUS wypłaca rentę przez okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy nauka faktycznie trwa.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS?

Aby zachować prawo do renty rodzinnej, należy złożyć dwa dokumenty:

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – wydane przez uczelnię (najczęściej w dziekanacie).

– wydane przez uczelnię (najczęściej w dziekanacie). Wniosek o przedłużenie prawa do renty rodzinnej (formularz ERR-KN).

Złożenie kompletu dokumentów jeszcze w październiku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacane bez przerwy.

Spóźnione dokumenty to utrata pieniędzy

Studenci, którzy złożą zaświadczenie dopiero w listopadzie, nie dostaną renty za październik. ZUS wznowi wypłaty dopiero od miesiąca, w którym dokumenty wpłyną do urzędu.

Osoby, które przerwały lub zakończyły naukę, muszą niezwłocznie poinformować ZUS. W przeciwnym razie mogą zostać zobowiązane do zwrócenia nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów.

Podstawą do wypłaty jest zaświadczenie z uczelni, które potwierdza kontynuowanie nauki.