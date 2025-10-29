Podwyżki dla pracowników samorządowych w szkołach – około 3% wzrostu płac

Zgodnie z informacjami zawartymi w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zakłada, że kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania zostanie podniesiona do 4806 zł brutto. To poziom odpowiadający ustawowemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Wraz z tym wzrostem rząd planuje podnieść stawki minimalnej płacy zasadniczej we wszystkich kategoriach zaszeregowania – średnio o około 3 procent. Choć skala zmian nie jest duża, oznacza to wzrost wynagrodzeń w całym sektorze samorządowym, w tym w oświacie.

Waloryzacja, a nie realna podwyżka

Planowane zmiany mają charakter głównie waloryzacyjny, a nie systemowej podwyżki wynagrodzeń. Rząd wskazuje, że wzrost odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok określono na 103%.

Oznacza to, że pensje pracowników samorządowych – w tym zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych – wzrosną w tempie zbliżonym do inflacji i ogólnego trendu w sektorze publicznym. Nie jest to więc dodatkowa podwyżka motywacyjna, lecz utrzymanie realnej wartości wynagrodzenia.

Nowe minimalne stawki od 1 stycznia 2026 roku

Zgodnie z projektem, nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.. Obejmą one wynagrodzenie zasadnicze oraz jego pochodne (np. dodatki uzależnione od płacy zasadniczej).

To oznacza, że nawet jeśli rozporządzenie wejdzie w życie z opóźnieniem, szkoły i samorządy będą zobowiązane wyrównać pensje wstecznie – tak, by nowa siatka płac obowiązywała od początku roku.

Co to oznacza dla szkół i samorządów?

Dla dyrektorów szkół oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej oznacza to konieczność:

aktualizacji regulaminów wynagradzania pracowników samorządowych,

uwzględnienia wyższych stawek w planach finansowych i budżetach na 2026 rok,

oraz przygotowania dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnej z nowymi przepisami.

Samorządy będą musiały zabezpieczyć dodatkowe środki, nawet jeśli wzrost jest symboliczny. Dla części gmin, szczególnie mniejszych, może to oznaczać konieczność przesunięć w budżetach oświatowych.

Czy można spodziewać się wyższych podwyżek?

Na ten moment rząd nie przewiduje większego wzrostu płac w sektorze samorządowym. Nie wyklucza się jednak, że w trakcie prac nad budżetem na 2026 rok pojawią się korekty wskaźników lub dodatkowe mechanizmy wyrównawcze, zwłaszcza jeśli tempo inflacji w 2025 roku okaże się wyższe od założeń.

Środowiska samorządowe i związki zawodowe zapowiadają, że będą postulować realne podwyżki, argumentując, że wynagrodzenia w oświacie samorządowej od lat rosną zbyt wolno w stosunku do kosztów życia.

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych – także tych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych – wzrośnie do 4806 zł.

Pozostałe stawki zostaną podniesione o około 3%, co w praktyce stanowi waloryzację, a nie znaczącą podwyżkę.

Nowe przepisy wymuszą jednak na samorządach i dyrektorach szkół dostosowanie regulaminów wynagradzania i planów finansowych. Ostateczny kształt rozporządzenia poznamy po zakończeniu konsultacji społecznych i przyjęciu projektu przez Radę Ministrów.