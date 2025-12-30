Brytyjski dziennik zauważył, że jest to „rzadki przypadek”, kiedy amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne przejmuje innowacyjną platformę AI wywodzącą się z Chin.

Integrację chińskiej technologii z chatbotem Meta AI

W cytowanym oświadczeniu Mety napisano, że będzie ona „obsługiwać i sprzedawać usługę Manus”, czyli wysoce zaawansowanego narzędzia cyfrowego, które można wykorzystać przy badaniach rynku, kodowaniu i analizie danych. Zapowiedziano także integrację chińskiej technologii m.in. z chatbotem Meta AI.

„FT” poinformował, że warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione.

Gazeta przypomniała, że Meta w 2014 r. zapłaciła 19 mld dol., kupując aplikację WhatsApp i blisko 15 mld dol. za 49 proc. udziałów w Scale AI w 2025 r.

Oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie?

„Zakup firmy Manus, zatrudniającej około 100 pracowników na całym świecie, może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie w momencie, gdy wyścig o sztuczną inteligencję stał się punktem zapalnym w stosunkach chińsko-amerykańskich” – przewiduje „FT”. Jednocześnie dziennik zauważył, że Zuckerberg „inwestuje miliardy dolarów w szybko rozwijającą się technologię AI, chcąc w ten sposób konkurować z OpenAI i Google”.

Z Londynu Marta Zabłocka