Według Barometru AI na II półrocze 2025 roku autorstwa EFL wynika, że 24 proc. polskich firm jest przygotowanych do wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji - to o 5 pkt. proc. mniej niż na początku tego roku. Jednak niemal dwa razy więcej organizacji nie jest na taki krok gotowych - obecnie jest to 46 proc., a w I półroczu było 19 proc.

Co druga firma średniej wielkości gotowa na AI

Najbardziej przygotowane do wdrażania sztucznej inteligencji są firmy średniej wielkości (50-249 pracowników), gdzie ponad połowa (52 proc.) oceniła swoje przygotowanie jako wysokie. Najgorzej sytuacja wygląda z kolei w mikrofirmach, gdzie 59 proc. uważa, że nie jest gotowych na AI. W podziale na branże swoje przygotowanie do wdrożenia rozwiązań opartych na AI najlepiej oceniają przedstawiciele sektora kreatywnego i marketingu (47 proc. wskazań na odpowiedź „wysokie”), a w drugiej kolejności sektora ICT (40 proc.).

Transport, logistyka i spedycja nie są gotowe na AI

Najbardziej krytycznie odnoszą się zarządzający firmami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi, gdzie 80 proc. zapytanych oceniło swój poziom przygotowania jako niski lub bardzo niski. W handlu krytycznie swój stan wiedzy i kwalifikacji dot. AI ocenia 57 proc. firm, w HoReCa i zdrowiu po 50 proc., a w finansach i handlu po 49 proc.

Najczęściej inwestycje w firmach w AI są finansowane z kapitału własnego - tak stwierdziło 90 proc. badanych. Na kredyt lub pożyczkę wskazał co piąty przedsiębiorca (8 proc.), a na dotacje UE niespełna 1 proc.

Główny wskaźnik Barometru AI przygotowanego przez EFL na II półrocze 2025 roku wyniósł 67,8 pkt., co oznacza poprawę o 1 punkt w porównaniu z I półroczem (66,8 pkt.). „Warunki do rozwoju rozwiązań AI w MŚP są więc nadal bardzo korzystne” - podkreślił EFL.

Barometr AI jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wdrażania rozwiązań opartych o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Podstawową miarą analityczną jest algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 punktów oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju AI w ramach MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne.

Badanie jest przygotowywane przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co pół roku. W badaniu uczestniczy 455 podmiotów. Druga edycja badania odbyła się od 1 lipca do 5 sierpnia 2025 roku.

W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz Truck Care.