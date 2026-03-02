Cena złota

Cena złota wzrosła o 2,2 proc., przekraczając poziom 5.390 USD za uncję na początku poniedziałkowego handlu, ale straciła połowę z tych zysków. Teraz uncja złota w transakcjach spot zyskuje 1 proc. do 5.331,08 USD.

Srebro i platyna

Srebro tanieje o 0,4 proc. do 93,38 USD za uncję po wcześniejszym wzroście.

Platyna traci 0,6 proc., a pallad zyskuje 0,5 proc.

Atak USA na Iran

W sobotę Stany Zjednoczone ostrzelały rakietami cele w Iranie, wzywając jednocześnie miejscową ludność do obalenia reżimu islamskiego.

Teheran odpowiedział na to falą ataków na Izrael, a także na bazy USA i inne cele w państwach takich jak Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn.

Najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został zabity.

Reakcja rynków

"Sztabki złota zyskują na wartości, gdy nastroje na rynkach aktywów są takie, że najpierw mamy premię za ryzyko, a potem oceniamy fundamenty" - piszą w rynkowej nocie analitycy Franklin Templeton Institute.

"Ceny metali szlachetnych, ropy i surowców rosną w poniedziałek pomimo odbicia kursu USD, w którym są wyceniane, a to pokazuje, że +twarde aktywa+ są prawdziwą +twardą walutą+ w obecnym niezwykłym czasie - wojny na Bliskim Wschodzie" - wskazuje z kolei Hong Hao, dyrektor ds. inwestycji w Lotus Asset Management.