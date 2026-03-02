Na kwotę wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego niemały wpływ mają różnego rodzaju dodatki. Warto o nie wnioskować, gdy tylko emeryt lub rencista spełnia warunki do jego uzyskania. Co musi zrobić emerytowany nauczyciel, by otrzymywać dodatkowe 366 zł do emerytury? Kryteria są jasne.

Reklama

366 zł dodatku do emerytury dla nauczycieli w 2026 roku

Także w 2026 roku emerytowani nauczyciele mogą co miesiąc otrzymywać nieco więcej, niż wynosi ich podstawowe świadczenie. Ważnym dodatkiem do nauczycielskiej emerytury jest dodatek za tajne nauczanie. Nie jest przyznawany z urzędu, trzeba o niego wnioskować dołączając określone dokumenty.

Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Już wiadomo, ile dokładnie wyniesie więc dodatek za tajne nauczanie. Informacja o wysokości dodatku za tajne nauczanie co roku publikowana jest w Komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Od marca 2026 roku wysokość dodatku za tajne nauczanie wzrasta o ponad 18 zł, obecnie wynosi więc 366,68 zł. Dodatek wypłacany jest co miesiąc i przysługuje dożywotnio, na konto emerytowanego nauczyciela wpływa w terminie emerytury.

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm. 1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 366,68 zł.

- brzmi treść Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

Wysokość dodatku jest identyczna jak wysokość dodatku kombatanckiego i dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne Warto wiedzieć, że dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego nie wolno łączyć: gdy przysługują oba, należy wybrać jeden z nich.

Dodatek za tajne nauczanie jest przyznawany nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie w czasie okupacji podczas II wojny światowej. Należy się również tym, którzy przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Nie jest przyznawany z urzędu, przyznanie dodatku następuje na wniosek zainteresowanego. Do wniosku o dodatek za tajne nauczanie należy dołączyć zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty. Ze złożeniem wniosku warto się pospieszyć - świadczenie nie jest wypłacane z wyrównaniem za poprzednie miesiące, dlatego wniosek warto złożyć od razu po uzyskaniu takiego zaświadczenia.

Wniosek o dodatek za tajne nauczanie można złożyć osobiście w jednostce ZUS, przez pełnomocnika lub drogą internetową. Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS.