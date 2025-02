Od kwietnia ruszą wypłaty trzynastej emerytury. To dodatkowe świadczenie przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, jednak jego wartość netto nie zawsze będzie identyczna. Trzynastka podlega bowiem składce zdrowotnej oraz podatkowi dochodowemu, a ich wysokość zależy od podstawowego świadczenia. Kto może liczyć na pełną kwotę, a komu zostanie potrącona zaliczka na podatek?

Trzynasta emerytura a waloryzacja 2025

Mechanizm waloryzacji emerytur w 2025 roku opiera się na wskaźniku inflacji oraz realnym wzroście płac. GUS podał, że średnioroczna inflacja dla gospodarstw emeryckich w 2024 roku wyniosła 3,6 proc., a wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń 9,5 proc. Z tych wartości obliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,5 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura wzrośnie do 1878,91 zł brutto, co ma bezpośredni wpływ na wysokość trzynastej emerytury.

Wysokość trzynastej emerytury w 2025 roku

Podstawą prawną wypłaty trzynastej emerytury jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Wysokość tego dodatku jest równa minimalnej emeryturze. Oznacza to, że w 2025 roku trzynasta emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto,a więc 1558,83 zł netto.

Waloryzacja rent i emerytur musi zostać oficjalnie potwierdzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Seniorzy dostaną pierwsze przelewy ze zwaloryzowaną kwotą świadczenia na początku marca, a trzynasta emerytura wpłynie wraz z kwietniowym świadczeniem.

Ile wyniesie trzynasta emerytura netto?

Choć wartość brutto jest identyczna dla wszystkich, kwota netto może się różnić. Wpływa na to wysokość podstawowego świadczenia oraz pobierane składki i zaliczki.

Osoby otrzymujące minimalną emeryturę dostaną około 1558,83 zł netto , jednak wartość ta może się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnych potrąceń i sytuacji podatkowej emeryta. Pamiętajmy, że osoby, które nie przekraczają progu 2500 zł brutto miesięcznie, nie zapłacą podatku dochodowego, co wpłynie na ostateczną wysokość ich wypłaty. Natomiast seniorzy o wyższych świadczeniach muszą liczyć się z dodatkowymi potrąceniami, co sprawi, że ich trzynasta emerytura będzie niższa. Różnice w kwotach wynikają głównie z zasad naliczania składki zdrowotnej i podatku dochodowego, które w przypadku niektórych osób mogą prowadzić do znaczących obniżek końcowej wypłaty.

Przykładowe kwoty trzynastki w 2025 roku (netto - na rękę)

Obecna emerytura netto: 1638 zł - trzynasta emerytura netto: 1560 zł

- trzynasta emerytura netto: Obecna emerytura netto: 1729 zł - trzynasta emerytura netto: 1549 zł

- trzynasta emerytura netto: Obecna emerytura netto: 1820 zł - trzynasta emerytura netto: 1535 zł

- trzynasta emerytura netto: Obecna emerytura netto: 1911 zł - trzynasta emerytura netto: 1522 zł

- trzynasta emerytura netto: Obecna emerytura netto: 2002 zł - trzynasta emerytura netto: 1509 zł

- trzynasta emerytura netto: Obecna emerytura netto: 2184 zł - trzynasta emerytura netto: 1489 zł

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które do 31 marca 2025 r. uzyskają uprawnienia do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Dodatkowo pieniądze wypłaca nie tylko ZUS, ale także KRUS oraz Biura Emerytalne MON i MSWiA.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na to dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury w 2025 roku. Wykluczone są m.in. osoby pobierające:

emeryturę olimpijską (dla wybitnych sportowców),

(dla wybitnych sportowców), świadczenia dla sędziów w stanie spoczynku i prokuratorów.

Ponadto ZUS nie wypłaci trzynastki seniorom, których prawo do emerytury lub renty jest zawieszone na dzień 31 marca 2025 r. Dzieje się tak, gdy osoby na emeryturze pomostowej przekroczą dopuszczalny limit dodatkowych dochodów (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Kiedy zostanie wypłacona trzynasta emerytura? Terminy

Wypłata trzynastej emerytury nastąpi wraz z kwietniowym świadczeniem dla emerytów i rencistów. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają pieniądze w maju. Wypłaty będą realizowane w następujących dniach danego miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20., i 25.

Jakie potrącenia mogą obniżyć trzynastą emeryturę?

Choć trzynasta emerytura wypłacana jest w pełnej wysokości brutto, nie oznacza to, że każdy senior otrzyma na konto taką samą kwotę. Poza standardowym oskładkowaniem i opodatkowaniem, trzynastka może zostać pomniejszona o inne zobowiązania, w tym potrącenia komornicze czy zajęcia administracyjne.

Najczęstsze potrącenia obejmują:

Zajęcia komornicze – jeśli emeryt ma długi, część świadczenia może zostać przejęta na spłatę zobowiązań. Zgodnie z przepisami, wolna od zajęcia komorniczego pozostaje kwota 75% minimalnej emerytury, czyli w 2025 roku 1409,18 zł . Oznacza to, że komornik może zająć maksymalnie 469,73 zł z trzynastej emerytury.

– jeśli emeryt ma długi, część świadczenia może zostać przejęta na spłatę zobowiązań. Zgodnie z przepisami, wolna od zajęcia komorniczego pozostaje kwota 75% minimalnej emerytury, czyli w 2025 roku . Oznacza to, że komornik może zająć maksymalnie 469,73 zł z trzynastej emerytury. Zajęcia administracyjne – dotyczą np. długów wobec urzędów skarbowych lub ZUS. W tym przypadku obowiązują inne limity zajęć.

– dotyczą np. długów wobec urzędów skarbowych lub ZUS. W tym przypadku obowiązują inne limity zajęć. Potrącenia na alimenty – w przypadku osób mających zaległości alimentacyjne możliwe jest zajęcie nawet 60% świadczenia.

Dla wielu seniorów trzynasta emerytura jest wsparciem finansowym, ale w sytuacji zadłużenia może ona nie wpłynąć na konto w pełnej wysokości.

Jak trzynasta emerytura wpływa na świadczenia socjalne?

Warto pamiętać, że trzynasta emerytura jest dodatkowym dochodem i w niektórych przypadkach może wpłynąć na prawo do świadczeń socjalnych, takich jak dodatek mieszkaniowy czy świadczenia z pomocy społecznej.

Próg dochodowy – niektóre świadczenia socjalne są uzależnione od wysokości dochodu seniora. Otrzymanie trzynastej emerytury może sprawić, że dochód przekroczy próg kwalifikujący do wsparcia.

– niektóre świadczenia socjalne są uzależnione od wysokości dochodu seniora. Otrzymanie trzynastej emerytury może sprawić, że dochód przekroczy próg kwalifikujący do wsparcia. Dodatek mieszkaniowy – gminy ustalają limity dochodowe dla osób ubiegających się o dopłaty do czynszu. Trzynastka może czasowo zwiększyć dochód, co może skutkować odmową przyznania dodatku.

– gminy ustalają limity dochodowe dla osób ubiegających się o dopłaty do czynszu. Trzynastka może czasowo zwiększyć dochód, co może skutkować odmową przyznania dodatku. Świadczenia z pomocy społecznej – niektóre zasiłki są przyznawane na podstawie kryterium dochodowego, co oznacza, że wypłata trzynastej emerytury może wpłynąć na ich wysokość lub czasowe wstrzymanie.

Z tego względu seniorzy korzystający z różnych form pomocy powinni sprawdzić, czy otrzymanie trzynastej emerytury nie wpłynie na ich inne świadczenia.

Czy trzynasta emerytura będzie wyższa w kolejnych latach?

Trzynasta emerytura rośnie wraz z minimalną emeryturą, która podlega corocznej waloryzacji. Jej wysokość w przyszłych latach będzie zależeć od poziomu inflacji oraz wzrostu płac.

Co może wpłynąć na przyszłe kwoty trzynastej emerytury?

Inflacja – im wyższa inflacja, tym większa waloryzacja świadczeń, a co za tym idzie, wzrost trzynastki.

– im wyższa inflacja, tym większa waloryzacja świadczeń, a co za tym idzie, wzrost trzynastki. Wzrost wynagrodzeń – waloryzacja emerytur jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce, co oznacza, że jeśli płace rosną, rosną również świadczenia emerytalne.

– waloryzacja emerytur jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce, co oznacza, że jeśli płace rosną, rosną również świadczenia emerytalne. Decyzje polityczne – choć mechanizm waloryzacji jest określony przepisami, rząd może wprowadzać dodatkowe rozwiązania, jak jednorazowe dopłaty czy zmiany w sposobie obliczania wzrostu świadczeń.

Obecnie prognozy wskazują, że trzynasta emerytura w 2026 roku może przekroczyć 2000 zł brutto, o ile wskaźniki wzrostu wynagrodzeń i inflacji utrzymają się na dotychczasowym poziomie.