Jakie są najważniejsze wnioski po zakończeniu PAIH Forum Biznesu? Jakie tematy budziły największe zainteresowanie?

Kluczowy wniosek jest taki, że polski biznes – mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia i geopolitycznych zawirowań – nie traci apetytu na rozwój. Potwierdza to chociażby wysoka frekwencja podczas PAIH Forum Biznesu 2025. Polska gospodarka wyraźnie zmienia swój wizerunek, a wraz z nim profil, o czym szeroko dyskutowaliśmy m.in. w ramach panelu poświęconego marce „Made in Poland”. Nasz kraj stopniowo przestaje być kojarzony z tanią siłą roboczą. Wręcz odwrotnie. To nasi młodzi świetnie wykształceni ludzie są teraz naszą główną przewagą konkurencyjną, która sprawia, że najwięksi światowi gracze chcą inwestować w naszym kraju. Polacy to kreatywny, dobrze wykształcony naród, potrafiący dostosować się do zmiennych warunków i wyciągać trafne wnioski na przyszłość – to cechy dojrzałej i nowoczesnej gospodarki.

Wzrost polskiego PKB pozytywnie zaskakuje analityków. Dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju jest wypadkową siły rodzimej przedsiębiorczości oraz narodowej zdolności adaptacji nawet do niesprzyjających warunków zewnętrznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa – będące kołem zamachowym polskiej gospodarki – coraz odważniej korzystają z tej fali wznoszącej i coraz częściej spoglądają w kierunku rynków zagranicznych. To naturalny etap rozwoju firm, ale także sposób na dywersyfikację przychodów i zwiększenie odporności biznesu w niepewnych czasach.

PAIH aktywnie odpowiada na te potrzeby. W naszej codziennej działalności wspieramy zarówno firmy, które dopiero rozważają internacjonalizację, jak i doświadczonych eksporterów poszukujących nowych rynków. Jednym z naszych narzędzi wspierających eksport jest PAIH Forum Biznesu – wydarzenie, podczas którego przedsiębiorcy mogą spotkać ekspertów działających bezpośrednio na najbardziej perspektywicznych rynkach, zapoznać się z naszą ofertą oraz poznać praktyczne narzędzia wspierające eksport. Sporym zainteresowaniem cieszył się projekt Team Poland, będący wspólną ofertą polskich instytucji rozwojowych dla przyszłych i obecnych eksporterów.

Podczas Forum sporo uwagi poświęciliśmy również odbudowie Ukrainy oraz wyzwaniom i szansom związanym z rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji. Podsumowaliśmy także naszą obecność na wystawie Expo w Osace, która okazała się dużym sukcesem Polski – nasz nagrodzony złotą nagrodą BIE pawilon, odwiedzony przez 1,3 mln gości, stał się nie tylko platformą promocji marki polskiej gospodarki, ale i kultury czy aktywności społecznej. Udział polskich firm w Expo skutkował nawiązaniu cennych relacji biznesowych, a nawet podpisaniem kilku porozumień (np. firmy ASTOR, producenta robota edukacyjnego „Astorino” z Kawasaki Heavy Industries czy Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi z firmami Kawoda Feather Co. i Toyo Sangyo Co., Ltd).

Atrakcyjność polskiej gospodarki, narzędzia wsparcia eksportu, odbudowa Ukrainy, nowoczesne technologie, polskie sukcesy na Expo – te tematy cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników PAIH Forum Biznesu. To dla nas jasna wskazówka, w których kierunkach spoglądają polscy eksporterzy i inwestorzy oraz jakie trendy będą kształtować nasz gospodarczy rozwój w najbliższych latach.

O co pytali przedsiębiorcy ekspertów PAIH, którzy przyjechali do Warszawy z całej Polski?

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczyły zarówno finansowego przygotowania zaplecza do ekspansji zagranicznej, jak i budowania oraz utrzymywania trwałych relacji biznesowych na rynkach zagranicznych – często odległych nie tylko geograficznie, ale również kulturowo. To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy coraz odważniej myślą o kierunkach, które jeszcze do niedawna uznawane były za rynki egzotyczne i trudno dostępne.

Dużo uwagi poświęcano także kwestiom finansowania i zabezpieczeń projektów eksportowych, które pozwalają minimalizować ryzyka oraz ograniczać koszty wejścia na nowe rynki. Przedsiębiorcy pytali m.in. o uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z dystrybutorami i importerami, możliwość sprzedaży poprzez platformy e-commerce na rynkach zagranicznych, a także o dostępne narzędzia marketingowe czy zabezpieczenia finansowe.

To wszystko pokazuje, że polski początkujący eksporter coraz częściej podchodzi do ekspansji w sposób bardzo przemyślany, kompleksowy i strategiczny.

Perspektywiczne rynki dla eksporterów

W pana ocenie, jak dynamicznie może rosnąć eksport polskich firm? Jakie rynki i branże są najbardziej perspektywiczne?

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej wybieranymi przez polskich eksporterów rynkami pozostają kraje Unii Europejskiej. To naturalny pierwszy krok dla wielu firm, głównie ze względu na ułatwienia wynikające ze wspólnego rynku, a także bliskość geograficzną i kulturową. Podczas PAIH Forum Biznesu ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z przedstawicielami naszych Zagranicznych Biur Handlowych w Niemczech i Szwajcarii, krajach Beneluksu, Skandynawii, a także w Rumunii.

Jednocześnie polscy eksporterzy coraz odważniej spoglądają na rynki pozaunijne, takie jak Wielka Brytania. Ambicje wielu firm sięgają również za Atlantyk – rekordową frekwencją cieszyły się spotkania z naszymi ekspertami pracującymi na rynkach Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Wyraźnie rośnie także zainteresowanie krajami Półwyspu Arabskiego, w szczególności Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Arabią Saudyjską.

Podczas PAIH Forum Biznesu 2025 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z japońskim Advanced Telecommunications Research Institute International – Instytutem Rozwoju Zaawansowanych Technologii Telekomunikacyjnych. Wierzymy, że Japonia będzie w najbliższym czasie zyskiwać na znaczeniu w oczach polskich eksporterów, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii. Zainteresowanie polskimi produktami i usługami na tym rynku systematycznie rośnie, co stanowi dużą szansę dla naszych firm na zaistnienie na wymagającym i bardzo perspektywicznym rynku.

Jakie bariery dla rozwoju ekspansji zagranicznej są najważniejsze? W czym bezpłatnie może pomóc PAIH?

To złożony temat, ponieważ eksport – podobnie jak każda inwestycja – zawsze wiąże się z ryzykiem. Jako PAIH samodzielnie, a także wspólnie z naszymi partnerami w ramach projektu Team Poland, staramy się to ryzyko realnie minimalizować oraz symbolicznie i praktycznie „otwierać drzwi” do eksportu – zarówno te fizyczne, jak i mentalne.

Do najczęściej wskazywanych barier należą: niewystarczające rozpoznanie uwarunkowań rynkowych i prawnych w kraju docelowym, niedoszacowanie skali i kosztów inwestycji, brak kompetencji międzykulturowych, wyzwania logistyczne, a także – co często okazuje się kluczowe – bariery psychologiczne wynikające z obawy przed porażką i wejściem w nieznane.

Jako PAIH oferujemy kompleksowe wsparcie w przełamywaniu wszystkich tych barier. Towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie procesu internacjonalizacji – od pierwszych decyzji, przez analizę rynku, aż po realne wejście z ofertą na nowe rynki. Nasze ponad trzydziestoletnie doświadczenie oraz liczne historie sukcesów firm, które wsparliśmy w ekspansji zagranicznej, pokazują, że nie taki diabeł straszny, jak może się na początku tej drogi wydawać.

Polska atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych

Podczas PAIH Biznes Forum 2025 zaprezentowano również raport dotyczący napływu inwestycji zagranicznych do Polski. A jakie są prognozy w tym zakresie, czego możemy spodziewać się w 2026 roku?

Zgodnie z raportem UNCTAD dotyczącym globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska znajduje się w czołówce państw europejskich pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. W 2024 roku, jako PAIH, wsparliśmy 53 projekty inwestycyjne, które docelowo przełożą się na powstanie około 7 tysięcy nowych miejsc pracy.

Wyniki za rok 2025 zapowiadają się bardzo obiecująco – w naszym podsumowaniu po trzech kwartałach wskazaliśmy już 42 projekty, które objęliśmy wsparciem. Docelowo przełożą się one na utworzenie około 4 tysięcy miejsc pracy. Warto podkreślić, że jest to wynik rekordowy w historii Agencji. Te dane pozwalają nam z optymizmem patrzeć na perspektywy roku 2026.

W swojej aktualnej analizie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Lloyd’s Bank wskazuje kluczowe przewagi naszego kraju, m.in. takie jak strategiczne położenie, członkostwo w Unii Europejskiej i wynikający z niego dostęp do rynku wspólnotowego, stabilność gospodarcza oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry przy relatywnie konkurencyjnych kosztach pracy. Raport podkreśla również rolę PAIH we wspieraniu procesów inwestycyjnych.

Na pozytywny obraz Polski wpływają także solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym wzrost PKB, a także awans do grona 20 największych gospodarek świata. Wszystkie te czynniki wzmacniają wizerunek Polski jako kraju bezpiecznego i perspektywicznego dla inwestorów zagranicznych. Podsumowując – większość prognoz wskazuje, że Polska pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w regionie także w 2026 roku.