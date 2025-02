Z tymi państwami Polska handluje najbardziej. Jest jeden kraj, który trudno wyprzedzić [TABELA]

Polska najwięcej produktów sprzedaje głównie do jednego kraju - do Niemiec. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o import - to właśnie z Niemiec kupujemy najwięcej. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o wymianie handlowej.