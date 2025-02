Od 1 marca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza waloryzację świadczeń, w tym ważnego dodatku, który do tej pory wynosił 620,36 zł. Świadczenie to przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, niezależnie od ich wieku i dochodu. Aby je otrzymać, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Tłumaczymy, na jakich zasadach można ubiegać się o ten dodatek.

Waloryzacja świadczeń z ZUS od 1 marca 2025 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, coroczna waloryzacja świadczeń ma na celu dostosowanie ich wysokości do rosnących kosztów życia. W 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,5 proc. Ile będą wynosiły emerytury po waloryzacji? Tabelę z kwotami znajdziesz w artykule: Waloryzacja emerytur 2025: Tyle dostaniesz na rękę – tabela od 1000 zł do 10 000 zł.

Dzięki waloryzacji:

najniższa emerytura oraz renta rodzinna wzrosną o 97,95 zł, osiągając kwotę 1 878,91 zł brutto;

oraz wzrosną o 97,95 zł, osiągając kwotę 1 878,91 zł brutto; renta socjalna zostanie podwyższona do tej samej kwoty - 1 878,91 zł brutto

zostanie podwyższona do tej samej kwoty - 1 878,91 zł brutto renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1 409,18 zł

wyniesie 1 409,18 zł świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększone o 133,06 zł, osiągając 2 552,39 zł.

Oprócz tego podwyższonych zostanie szereg dodatków do emerytury. Dokładna lista z nowymi kwotami znajduje się w artykule: ZUS podnosi dodatki do emerytur. Nowe kwoty po waloryzacji 5,5 proc. [TABELA] Jednym z ważnych dodatków, który wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dodatek dla sieroty zupełnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które:

straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną,

pobierają rentę po zmarłej matce, gdy ojciec jest nieznany.

Świadczenie to jest niezależne od wieku i dochodu osoby uprawnionej, co oznacza, że każda sierota zupełna spełniająca powyższe kryteria ma prawo do dodatku. Co ważne, dodatek ten nie jest dzielony między rodzeństwo – każda uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę świadczenia. Jest to istotne zabezpieczenie finansowe, które ma na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta została ustalona na podstawie corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zwiększenie tego dodatku jest istotnym elementem wsparcia dla osób, które straciły oboje rodziców i są uprawnione do renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest razem z rentą rodzinną, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZUS. Wypłaty realizowane są co miesiąc, w ustalonych terminach dla poszczególnych grup świadczeniobiorców. Osoby pobierające rentę rodzinną mogą sprawdzić terminy przelewów na stronie internetowej ZUS lub w otrzymywanych decyzjach o przyznaniu świadczeń.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć wniosek do ZUS. Procedura jest prosta i obejmuje:

Złożenie wniosku ERRD – formularz dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej.

– formularz dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej. Dołączenie dokumentów – aktów zgonu obojga rodziców lub aktu urodzenia potwierdzającego brak danych ojca oraz zgon matki.

Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej jednostce ZUS, za pośrednictwem poczty, pełnomocnika lub urzędu konsularnego. Decyzja o przyznaniu dodatku jest wydawana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do jej podjęcia. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, możliwe jest odwołanie się od decyzji.

Jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku dla sieroty zupełnej, osoba uprawniona ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie należy złożyć na piśmie w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Dokument należy przesłać do ZUS lub bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który rozpatrzy sprawę. W uzasadnieniu odwołania warto przedstawić wszelkie dowody potwierdzające prawo do świadczenia. Warto także skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Inne świadczenia przysługujące sierotom zupełnym

Oprócz dodatku dla sieroty zupełnej, osoby uprawnione mogą korzystać z innych form wsparcia finansowego oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do najważniejszych z nich należą:

Renta rodzinna: przysługuje po zmarłych rodzicach, a jej wysokość zależy od liczby uprawnionych członków rodziny oraz od świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

przysługuje po zmarłych rodzicach, a jej wysokość zależy od liczby uprawnionych członków rodziny oraz od świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dodatek pielęgnacyjny: przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, mający na celu pokrycie dodatkowych kosztów związanych z opieką i pielęgnacją.

przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, mający na celu pokrycie dodatkowych kosztów związanych z opieką i pielęgnacją. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji: dodatkowe wsparcie finansowe dla osób wymagających stałej opieki, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień.

Pamiętajmy jednak, że każde z tych świadczeń ma odrębne kryteria przyznawania, dlatego osoby zainteresowane powinny dokładnie zapoznać się z warunkami i procedurami ubiegania się o nie.