Osoby pobierające rentę rodzinną mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci specjalnego dodatku. Od 1 marca 2025 roku świadczenie to wzrośnie do 656,46 zł w wyniku corocznej waloryzacji. To oznacza, że w skali roku osoby pobierające dodatek otrzymają łącznie ok. 7872 zł. Komu należy się mało znane świadczenie z ZUS?

Reklama

Dodatek dla sieroty zupełnej, bo o tym świadczeniu mowa, to forma wsparcia finansowego, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom pobierającym rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców lub mają nieznanego ojca. Świadczenie to ma na celu częściowe zrekompensowanie utraty opieki rodzicielskiej.

Podstawą prawną przyznawania dodatku dla sieroty zupełnej jest art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251). Oznacza to, że świadczenie to jest zagwarantowane ustawowo i nie podlega uznaniowej ocenie ZUS. Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy spełnić ściśle określone kryteria.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje każdej osobie uprawnionej do renty rodzinnej, jeśli:

oboje rodzice nie żyją,

matka nie żyje, a ojciec jest nieznany.

Świadczenie to nie jest uzależnione od wieku – mogą z niego skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy w dalszym ciągu pobierają rentę rodzinną. Dodatek ten przysługuje niezależnie od liczby osób uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Oznacza to, że jeśli kilkoro rodzeństwa pobiera rentę rodzinną, każdemu z nich przysługuje pełna kwota dodatku, co stanowi istotne wsparcie finansowe.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest corocznie waloryzowana wraz z rentami i emeryturami. Do 28 lutego 2025 roku kwota ta wynosi 620,36 zł. Jednak od 1 marca 2025 roku, po waloryzacji, wysokość dodatku zostanie zrewidowana. Wskaźnik waloryzacji został wstępnie oszacowany na 5,82 proc. w 2025 r. Ostateczna wartość zostanie podana już niedługo - prawdopodobnie w drugiej połowie lutego.

Jeśli założymy, że waloryzacja zostanie utrzymana na poziomie 5,82 proc., to kwota dodatku dla sieroty zupełnej wzrośnie do 656,46 zł. Nowa stawka będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji w marcu 2026 roku.

Warto pamiętać, że dodatek dla sieroty zupełnej nie jest traktowany jako samodzielne świadczenie, lecz jako element renty rodzinnej. Oznacza to, że jego otrzymywanie nie wpływa na prawo do innych form wsparcia finansowego, takich jak zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne czy świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto dodatek ten nie podlega egzekucji komorniczej, co oznacza, że nie może zostać zajęty na poczet długów, podobnie jak inne dodatki do rent i emerytur.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wymagane są:

wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej – można go pobrać na stronie ZUS lub w oddziale,

– można go pobrać na stronie ZUS lub w oddziale, dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców – np. odpisy aktów zgonu,

– np. odpisy aktów zgonu, akt urodzenia – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.

Dokumenty można złożyć:

osobiście w dowolnym oddziale ZUS,

przez pełnomocnika (pisemnie lub ustnie do protokołu),

za pośrednictwem operatora pocztowego,

w polskim urzędzie konsularnym.

Dla osób przebywających za granicą szczególnie ważne jest, aby dokumenty były odpowiednio uwierzytelnione. Można skorzystać z pomocy polskiego konsulatu, który potwierdzi ich zgodność z oryginałem.

ZUS rozpatruje wniosek w oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Organ rentowy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, jeśli uzna to za konieczne. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności.

Jeżeli dokumentacja jest kompletna, wniosek jest rozpatrywany szybciej, co pozwala uniknąć długiego oczekiwania na świadczenie. Warto więc przed złożeniem wniosku upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone.

W przypadku decyzji odmownej wnioskodawca ma prawo do odwołania. Odwołanie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w jednostce organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję. Możliwe jest także skierowanie sprawy bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na odwołanie przysługuje miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co ważne, postępowanie odwoławcze w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych jest wolne od opłat.

W przypadku osób uprawnionych do renty rodzinnej po więcej niż jednym zmarłym, np. gdy jedno z rodziców otrzymywało rentę z innego źródła, możliwe jest ustalenie jednej, korzystniejszej renty rodzinnej. Jednakże dodatek dla sieroty zupełnej przyznawany jest tylko raz – niezależnie od tego, z ilu źródeł pochodzi renta. Oznacza to, że osoba spełniająca kryteria nie może otrzymać dwóch dodatków, nawet jeśli pobiera rentę rodzinną po więcej niż jednym zmarłym rodzicu.