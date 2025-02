Nie każda emerytura przysługuje z racji wieku czy lat pracy – są też takie, które stanowią formę wyróżnienia za szczególne osiągnięcia. To świadczenie nie jest obciążone podatkiem ani składkami, a jego przyznanie wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów. Otrzymują je osoby, które zapisały się w historii Polski i przez lata pracowały na jej międzynarodowy prestiż. Mowa o emeryturze olimpijskiej – świadczeniu dla sportowców, którzy zdobyli medal na najważniejszych zawodach świata.

Reklama

Emerytura olimpijska - co to jest?

W Polsce emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe przyznawane medalistom igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz innych prestiżowych zawodów. Jest to forma podziękowania za reprezentowanie kraju na międzynarodowej arenie sportowej i promocję Polski poprzez osiągnięcia sportowe. Świadczenie to stanowi istotne wsparcie dla tych, którzy zakończyli już karierę zawodniczą, a ich życie po sporcie często wiąże się z brakiem stabilnego źródła dochodu.

Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie tzw. emerytury sportowej dla osieroconych dzieci zmarłych medalistów olimpijskich. Dotychczasowe regulacje nie obejmowały takiej grupy beneficjentów, dlatego rząd planuje zmiany, które zapewnią dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin wybitnych sportowców.

Przeczytaj też: 1884 zł od ZUS już od marca. Ważne zmiany dotyczą tysięcy Polaków

Emerytura olimpijska 2025 - ile wynosi? [KWOTA]

Wysokość emerytury olimpijskiej ustalana jest na podstawie przepisów dotyczących wynagrodzeń korpusu służby cywilnej. Świadczenie to jeszcze w 2023 roku wynosiło 3942,81 zł.

Od 2025 roku kwota emerytury olimpijskiej wzrosła o ponad 1000 zł brutto w stosunku do poprzednich lat i wynosi obecnie 4967,95 zł brutto, co stanowi iloczyn podstawowej pensji członka korpusu służby cywilnej i współczynnika 1,8. Taki sposób naliczania oznacza, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń urzędników państwowych emerytura olimpijska również będzie rosła.

Ważne Emerytura olimpijska jest nieopodatkowana i nie podlega potrąceniom na składki zdrowotne ani społeczne. Oznacza to, że kwota4967 złjest wypłacanaw całości na rękę.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską, należy spełnić określone warunki. Uprawnione do świadczenia są osoby, które:

zdobyły medal na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

ukończyły 40 lat,

posiadają polskie obywatelstwo,

nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nie były karane dyscyplinarnie za stosowanie dopingu w sporcie,

nie uprawiają już aktywnie sportu, czyli nie biorą udziału w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy.

Dzięki tym kryteriom emerytura olimpijska trafia wyłącznie do tych sportowców, którzy swoją karierę zakończyli w sposób zgodny z zasadami fair play i nie naruszyli obowiązujących przepisów.

Jak ubiegać się o emeryturę olimpijską?

Proces uzyskania emerytury olimpijskiej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do Ministra Sportu i Turystyki. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające:

zdobycie medalu na igrzyskach,

polskie obywatelstwo,

niekaralność w zakresie przestępstw i przestępstw skarbowych,

zakończenie kariery sportowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku emerytura olimpijska jest przyznawana na stałe i wypłacana co miesiąc.

Ile osób pobiera emeryturę olimpijską?

Obecnie emeryturę olimpijską pobiera 597 osób, w tym:

251 medalistów igrzysk olimpijskich,

277 medalistów igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych,

69 laureatów innych prestiżowych zawodów sportowych,

60 medalistów zawodów "Przyjaźń 84",

9 medalistów olimpiady szachowej.

Emerytura olimpijska w innych krajach: ile wynosi?

Systemy wsparcia dla medalistów olimpijskich różnią się w zależności od kraju. W niektórych państwach sportowcy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia emerytalne lub jednorazowe gratyfikacje. Na przykład na Węgrzech mistrzowie olimpijscy otrzymują zarówno jednorazowe nagrody, jak i dodatkową emeryturę, której wysokość zależy od średnich zarobków w momencie zdobycia medalu. Świadczenie to jest wypłacane od 35. roku życia sportowca. W Niemczech trwa dyskusja na temat wprowadzenia emerytur dla sportowców; obecnie mogą oni liczyć na wsparcie z niemieckiej fundacji pomocy sportowej, której średnia kwota wsparcia wynosi 650 euro miesięcznie.