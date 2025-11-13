Na mapach serwisu Flightradar24 internauci zauważyli we wtorek (11.11) niezwykły lot amerykańskiego bezzałogowca RQ-4B Global Hawk o kryptonimie FORTE10. Maszyna, która wystartowała z włoskiej bazy na Sycylii, obrała kurs na wschód i po przelocie nad Grecją, Węgrami oraz Słowacją, pojawiła się nad terytorium Polski. Następnie zaczęła zataczać liczne pętle w rejonie granicy z Rosją. Imponujących rozmiarów bezzałogowiec swoją misję kontynuował później także nad Litwą, Łotwą, Estonią i Finlandią. Po kilku godzinach obserwacji skierował się z powrotem w stronę bazy operacyjnej we Włoszech.

Rosjanie się doigrali. Potężny dron wleciał do Polski

Obecność strategicznego drona w tym miejscu nie była przypadkowa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w poniedziałek, że Rosja może być zmuszona do przeprowadzenia prób nuklearnych, jeśli jako pierwsze zrobią to Stany Zjednoczone. Odniósł się w ten sposób do słów byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że inne kraje prowadzą testy jądrowe. Pieskow podkreślił jednak, że prezydent Władimir Putin "nie wydał rozkazu rozpoczęcia przygotowań" do takich działań, dodając, że decyzja w tej sprawie wymaga dokładnych analiz i uzasadnienia.

Loty RQ-4B Global Hawk nad Polską. NATO reaguje na ruchy Rosjan

To czwarty w krótkim czasie przelot amerykańskiego drona rozpoznawczego nad terytorium Polski. Wcześniejsze misje RQ-4B miały miejsce 8 i 16 września, kiedy to bezzałogowiec monitorował okolice przesmyku suwalskiego. Wówczas maszyna spędziła w polskiej przestrzeni powietrznej około dwóch godzin, prowadząc obserwacje i zbierając dane wywiadowcze. Ostatni zarejestrowany przelot Global Hawk nad Polską miał miejsce 3 listopada. Dwa dni wcześniej władze Estonii poinformowały o wykryciu na rzece Narwie rosyjskiej łodzi patrolowej z flagą grupy Wagnera.

Na europejskim niebie codziennie obecne są samoloty NATO. 12 listopada w powietrze poderwano całą gamę wojskowych maszyn– od bombowców strategicznych B-52, przez tankowce, po samoloty kontroli powietrznej E-3A Sentry. W akcję zaangażowane zostały także samoloty patrolowe P-8A Posejdon, które wyruszyły w kierunku północnego wybrzeża Rosji. Z kolei amerykańskie samoloty zwiadu elektronicznego RC-135C oraz natowskie E-3A Sentry skierowały się na wschodnią flankę NATO, w pobliże granicy z Rosją i Ukrainą.

Czym jest RQ-4B Global Hawk?

RQ-4B Global Hawk to jeden z najbardziej zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych na świecie, stworzony z myślą o prowadzeniu długotrwałych misji zwiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Maszyna jest zdolna do operowania na bardzo dużych wysokościach, co pozwala jej monitorować rozległe obszary bez konieczności naruszania przestrzeni powietrznej innych państw.

Podczas misji nadzór nad lotem sprawuje zespół trzech operatorów, korzystających ze specjalistycznego systemu łączności. Ich zadaniem jest kontrola przebiegu misji, zarządzanie danymi oraz analiza informacji przesyłanych w czasie rzeczywistym przez czujniki i kamery umieszczone na pokładzie drona. Global Hawk został wyposażony w system nawigacji bezwładnościowej wspierany przez GPS, co pozwala mu wykonywać większość zadań w sposób autonomiczny. Dzięki temu operatorzy mogą skupić się przede wszystkim na interpretacji danych rozpoznawczych i obrazów satelitarnych.

Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk

Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk: