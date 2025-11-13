Wigilia 2025 r. wolna od pracy
W zeszłym roku po raz ostatni Wigilia Bożego Narodzenia wypadająca zawsze 24 grudnia była pracująca. Od lutego 2025 r. jest to kolejny dzień wolny od pracy zapisany ustawowo. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296) obecnie mamy aż 14 świąt tzw. czerwonych kartek czyli wolnych od pracy i należą do nich:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Państwowe
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- pierwszy dzień Zielonych Świątek
- dzień Bożego Ciała
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Oprócz świąt w Polsce dniami wolnymi od pracy są także wszystkie niedziele roku kalendarzowego.
3 niedziele handlowe w grudniu 2025 r.
Nowelizacja wprowadzająca dodatkowy dzień wolny od pracy w grudniu dokonała również zmiany w niedzielach handlowych (ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni). Od 2025 r. w grudniu są aż 3 niedziele handlowe. Wcześniej były to 2 niedziele handlowe poprzedzające Święta Bożego Narodzenia. Aktualnie są to 3 niedziele handlowe występujące przed świętami. W 2025 r. niedziele handlowe grudnia to:
- 7 grudnia
- 14 grudnia
- 21 grudnia
3 niedziele pracy w grudniu dla pracowników handlu?
Biorąc pod uwagę ciężki okres przedświątecznych zakupów i wytężonej pracy w handlu, pracownicy obawiają się końcówki roku. Czy to oznacza, że pracownicy handlu będą pracowali we wszystkie 3 niedziele handlowe grudnia 2025 r. i lat kolejnych? Nie. Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki, obala ten mit: po zmianach w przepisach pracodawca nie może zobowiązać pracownika do pracy we wszystkie trzy niedziele handlowe. Zgodnie z grafikiem pracownik handlu może pracować w maksymalnie dwie niedziele handlowe w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miesiącu jest więcej niedziel handlowych - pracownik nie może wykonywać pracy w większej liczbie niedziel w miesiącu.
Co należy się za pracę w niedzielę handlową?
Główny Inspektor Pracy tłumaczy dalej, że za każdą pracującą niedzielę pracownikowi handlu należy się inny dzień wolny przypadający w ciągu 6 dni przed lub po tej niedzieli.