10 listopada 2025 (poniedziałek) - wolne w urzędach i w wielu firmach

Rząd zdecydował, że 10 listopada będzie dniem wolnym dla urzędów i administracji publicznej. Dzięki temu pracownicy budżetówki zyskają czterodniowy weekend w połączeniu z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada.

Reklama

Wiele firm prywatnych również zdecydowało się dać wolne 10 listopada, często jako dzień odbioru za 1 listopada, który w tym roku wypadł w sobotę. Pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w zamian, dlatego właśnie ten poniedziałek został wybrany w wielu miejscach.

Niektóre firmy rozwiązały to inaczej, odebrały wolne już 31 października (piątek) lub 3 listopada (poniedziałek), tworząc dłuższy weekend już na przełomie października i listopada.

Ci, którzy wykorzystali odbiór wcześniej, będą musieli 10 listopada wziąć normalny urlop.

11 listopada 2025 (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to ustawowo wolny dzień od pracy i jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce, upamiętniające odzyskanie niepodległości w 1918 roku. W 2025 roku wypada we wtorek, co w połączeniu z wolnym poniedziałkiem 10 listopada daje Polakom długi, czterodniowy weekend i doskonałą okazję do odpoczynku lub krótkiego wyjazdu.

24 grudnia 2025 (środa) - Wigilia po raz pierwszy ustawowo wolna

To pierwszy raz w historii, gdy Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dzięki tej zmianie Polacy nie będą musieli już brać urlopu, by przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia i spędzić ten dzień w gronie bliskich. To bardzo korzystna zmiana, która w połączeniu z dwoma kolejnymi dniami świąt daje wyjątkowo długi i spokojny okres wolnego pod koniec roku.

25–26 grudnia 2025 (czwartek–piątek) - Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia przypadają w tym roku w czwartek i piątek, co razem z wolną Wigilią oraz weekendem daje aż pięć dni nieprzerwanego odpoczynku – od 24 do 28 grudnia. To idealny moment, by naprawdę złapać oddech po intensywnym roku, wyjechać z rodziną lub po prostu nacieszyć się świętami w domu.

31 grudnia 2025 (środa) - Sylwester

Choć Sylwester nie jest dniem ustawowo wolnym, coraz więcej firm decyduje się skrócić godziny pracy lub całkowicie zamknąć biura. To sposób, by pozwolić pracownikom rozpocząć Nowy Rok w spokojniejszej atmosferze i wielu pracodawców traktuje ten gest jako miły dodatek po świątecznym okresie.

Dni wolne od pracy listopad, grudzień 2025 roku

10 listopada (poniedziałek) – wolne w urzędach i wielu firmach, odbiór za 1 listopada

– wolne w urzędach i wielu firmach, odbiór za 1 listopada 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości, dzień ustawowo wolny

– Narodowe Święto Niepodległości, dzień ustawowo wolny 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia, po raz pierwszy ustawowo wolna

– Wigilia Bożego Narodzenia, po raz pierwszy ustawowo wolna 25 grudnia (czwartek) – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

– pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia (piątek) – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

– drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 31 grudnia (środa) – Sylwester, część firm daje wolne lub skraca pracę

Podsumowując, listopad i grudzień 2025 to czas, w którym Polacy będą mogli naprawdę odpocząć. Decyzja rządu o wolnym 10 listopada, nowa wolna Wigilia i układ świąt sprawiają, że końcówka roku przyniesie rekordową liczbę wolnych dni. Wystarczy odrobina planowania, by zamienić ten czas w prawdziwe świąteczne wakacje.