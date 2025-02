Od 1 marca 2025 roku nie tylko emerytury wzrosną w wyniku corocznej waloryzacji. W górę pójdą też niektóre dodatki do emerytur oraz ważne świadczenie z ZUS - renta socjalna. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r., wprowadza także nowy dodatek dopełniający dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenia te są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a w przypadku niektórych osób przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Poniżej przedstawiamy szczegóły zmian, jakie wejdą w życie w 2025 roku.

Komu przysługuje renta socjalna w 2025 roku?

Renta socjalna jest świadczeniem przeznaczonym dla osób pełnoletnich, które spełniają warunek całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ta niezdolność musi powstać w jednym z następujących okresów:

przed ukończeniem 18. roku życia,

w trakcie nauki w szkole średniej lub wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,

w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, na studiach doktoranckich lub w aspiranturze naukowej.

Komu nie przysługuje renta socjalna

Niektóre osoby nie mogą jednak ubiegać się o rentę socjalną. Świadczenie to nie przysługuje w przypadku, gdy osoba:

ma prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia rentowego z zagranicy,

jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 5 ha przeliczeniowych,

odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowana.

Waloryzacja renty socjalnej – ile wyniesie w 2025 roku?

Obecnie renta socjalna wynosi 1780,96 zł brutto, co daje 1620,67 zł netto. Od 1 marca 2025 r. nastąpi jej waloryzacja, na podstawie wskaźnika 105,82%. To najbardziej prawdopodobna wysokość wskaźnika. Oznacza to, że:

renta socjalna brutto wzrośnie do 1884,61 zł ,

, renta socjalna netto wyniesie około 1715 zł ,

, podwyżka w stosunku do poprzedniego roku wyniesie 94,33 zł na rękę.

Podwyżka renty socjalnej następuje automatycznie, co oznacza, że osoby uprawnione nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Warto pamiętać, że wysokość renty socjalnej ma wpływ na inne świadczenia, takie jak świadczenie wspierające, które również zostanie podwyższone.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej wprowadza nowy dodatek dopełniający. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób pobierających rentę socjalną, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. On również zostanie podwyższony od 1 marca 2025 roku. Najważniejsze informacje dotyczące dodatku:

od 1 stycznia 2025 r. wynosi 2520 zł brutto ,

, od 1 marca 2025 r. wzrośnie do 2666,66 zł brutto , zgodnie z waloryzacją,

, zgodnie z waloryzacją, pierwsza wypłata dodatku nastąpi w maju 2025 r. ,

, jeśli świadczenie zostało przyznane z urzędu, wypłata obejmie wyrównanie od stycznia.

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek, powinny złożyć wniosek w ZUS. Natomiast świadczeniobiorcy KRUS, którzy na dzień 1 stycznia 2025 r. mieli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek automatycznie.

Osoby, które pobierają zarówno rentę socjalną, jak i dodatek dopełniający, otrzymują obecnie łącznie 4300,96 zł brutto miesięcznie (1780,96 zł renty socjalnej + 2520 zł dodatku). Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2025 r., suma tych świadczeń wzrośnie do 4551,27 zł brutto (1884,61 zł renty socjalnej + 2666,66 zł dodatku dopełniającego). Oznacza to podwyżkę o 250,31 zł brutto miesięcznie. Dzięki tej zmianie osoby uprawnione do obu świadczeń otrzymają wyższe wsparcie finansowe bez konieczności składania dodatkowych wniosków – podwyżka nastąpi automatycznie.

Renta socjalna a renta rodzinna – nowe limity w 2025 r.

Osoby pobierające rentę socjalną mogą otrzymywać również rentę rodzinną. Dotychczasowy limit sumy obu świadczeń wynosił 200% najniższej renty, ale od 1 stycznia 2025 r. został zwiększony do 300% tej kwoty. Oznacza to, że:

do końca lutego 2025 r. łączny limit renty socjalnej i rodzinnej wynosił 5342,88 zł ,

, po waloryzacji od 1 marca 2025 r. prawdopodobnie wyniesie 5653,83 zł ,

, w przypadku przekroczenia limitu renta socjalna zostanie pomniejszona, ale nie może spaść poniżej 188,46 zł (czyli 10% najniższej renty).

Osoby, które wcześniej miały ograniczoną wysokość renty socjalnej do 200% minimalnej renty, mogą liczyć na przeliczenie świadczeń przez KRUS. Decyzje o nowej wysokości świadczeń były wydawane już w styczniu 2025 r.

Procedura składania wniosku o rentę socjalną

Osoby ubiegające się o rentę socjalną powinny przygotować się do złożenia wniosku, który należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

Zebranie wymaganych dokumentów : niezbędne będzie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, dokumenty potwierdzające datę powstania niepełnosprawności oraz dowód tożsamości.

: niezbędne będzie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, dokumenty potwierdzające datę powstania niepełnosprawności oraz dowód tożsamości. Złożenie wniosku : można to zrobić osobiście w placówce ZUS, elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub pocztą.

: można to zrobić osobiście w placówce ZUS, elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub pocztą. Ocena dokumentacji : ZUS przeprowadza analizę zgromadzonych dokumentów oraz może skierować wnioskodawcę na dodatkowe badania lekarskie.

: ZUS przeprowadza analizę zgromadzonych dokumentów oraz może skierować wnioskodawcę na dodatkowe badania lekarskie. Decyzja: po rozpatrzeniu sprawy ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia. W przypadku decyzji negatywnej możliwe jest jej odwołanie do sądu.

Złożenie kompletnego wniosku i spełnienie wszystkich wymagań formalnych znacząco przyspiesza proces rozpatrywania sprawy. Warto śledzić komunikaty ZUS dotyczące ewentualnych zmian w procedurze, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Co zmieni się w rencie socjalnej w 2025 roku? Podsumowanie

W 2025 roku wprowadzono istotne zmiany dotyczące renty socjalnej. Najważniejsze z nich to:

podwyżka renty socjalnej o 5,82% – od 1 marca wyniesie ona 1715 zł netto ,

– od 1 marca wyniesie ona , wprowadzenie dodatku dopełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pierwsza wypłata dodatku w maju 2025 r., z wyrównaniem od stycznia,

zwiększenie limitu łącznej renty socjalnej i rodzinnej do 300% najniższej renty ,

, automatyczna waloryzacja świadczeń – brak konieczności składania wniosków.

Nowe przepisy zapewniają wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnością i pozwalają im na łączenie renty socjalnej z innymi świadczeniami na korzystniejszych warunkach. Szczegółowe informacje można uzyskać w ZUS i KRUS.