Kiedy ZUS wypłaca emerytury i renty? Standardowy harmonogram

ZUS wypłaca emerytury i renty w siedmiu stałych terminach każdego miesiąca:

Reklama

1. dnia miesiąca

5. dnia miesiąca

6. dnia miesiąca

10. dnia miesiąca

15. dnia miesiąca

20. dnia miesiąca

25. dnia miesiąca

Reklama

Świadczenia trafiają na konto dokładnie w tych dniach – chyba że wypadają w weekend lub święto. Wówczas ZUS przyspiesza wypłatę i realizuje przelew wcześniej, aby pieniądze dotarły do beneficjentów na czas.

Zmiana harmonogramu wypłat emerytur w sierpniu 2025 i wcześniejsze przelewy

W tym roku 10 sierpnia przypada w niedzielę, dlatego ZUS przeleje środki wcześniej – już w piątek 8 sierpnia 2025 roku.

To ważna informacja dla osób, które zwykle otrzymują emeryturę lub rentę właśnie dziesiątego dnia miesiąca. Dzięki przesunięciu, pieniądze trafią na konta dwa dni wcześniej.

Zgodnie z danymi ZUS, około 1,2 miliona Polaków otrzymuje świadczenie właśnie 10. dnia miesiąca. Dla wielu z nich wcześniejszy przelew oznacza realne ułatwienie – szczególnie w kontekście opłat, zakupów czy kosztów leczenia.

15 sierpnia to święto. Kolejna wcześniejsza wypłata

Kolejne przesunięcie dotyczy terminu 15 sierpnia, który w 2025 roku przypada w piątek i jest dniem ustawowo wolnym od pracy (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny). ZUS zrealizuje wypłatę planowaną na 15 sierpnia dzień wcześniej, czyli w czwartek 14 sierpnia.

Pozostałe terminy wypłat w sierpniu bez zmian

Wypłaty w pozostałych terminach – 1., 5., 6., 20. i 25. sierpnia 2025 – pozostają bez zmian. Emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Dlaczego ZUS wypłaca wcześniej?

ZUS przyspiesza wypłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach – wtedy, gdy termin wypada w dzień wolny od pracy. Taka praktyka obowiązuje od lat i jest zgodna z przepisami. Dzięki temu seniorzy mają gwarancję, że otrzymają swoje pieniądze najpóźniej w ostatni roboczy dzień przed weekendem lub świętem.

Sprawdź swoje konto wcześniej

Wszyscy, którzy otrzymują emeryturę lub rentę 10. albo 15. dnia miesiąca mogą sprawdzić swój rachunek bankowy już 8 lub 14 sierpnia. Przelew powinien już wtedy czekać. ZUS nie wysyła dodatkowych powiadomień – warto więc samodzielnie monitorować harmonogram i konto bankowe, szczególnie w okresie zmian kalendarzowych.