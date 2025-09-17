Ponowne przeliczenie emerytury 2025 - jak wypełnić wniosek?

Na początek trzeba wypełnić swoje dane osobowe, bardzo uważnie, drukowanymi literami.

Imię i nazwisko

PESEL

Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

Adres zamieszkania

Numer telefonu / adres e-mail (opcjonalnie, ale warto podać)

Wniosek ERPO o przeliczenie emerytury - ważne czego dotyczy

Bardzo ważne jest precyzyjne wskazanie czego dotyczy składany przez Ciebie wniosek. Najczęstsze opcje:

Złożenie nowych dokumentów (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach)

Doliczenie składek z pracy po przyznaniu emerytury

Zakończenie zatrudnienia i chęć przeliczenia świadczenia

Zmienione dane o wynagrodzeniach z wcześniejszych lat

Zaznacz odpowiednie pole X lub opisz sytuację w wolnym miejscu.

Możesz dodać uzasadnienie wniosku ERPO o ponowne przeliczenie emerytury, np.:

„Dołączam zaświadczenie o wynagrodzeniu z lat 1984–1990, które nie zostało uwzględnione przy ustaleniu emerytury.”

„Wnioskuję o przeliczenie emerytury z tytułu pracy po jej przyznaniu.”

„Zakończyłem zatrudnienie i proszę o uwzględnienie nowych składek.”

Jakie załączniki potrzebne są do wniosku ERPO?

W zależności od powodu składania wniosku należy załączyć:

Świadectwa pracy

Zaświadczenia o zarobkach

RMUA

Inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe

We wniosku jest miejsce na wpisanie ile dokumentów dołączasz.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - ważny czytelny podpis

Na koniec podpisz czytelnie wniosek, wpisz datę i miejscowość.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury do pobrania

Wniosek ERPO o ponowne przeliczenie emerytury pobierz plik

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Online przez PUE ZUS (najłatwiej! Instrukcja poniżej)

(najłatwiej! Instrukcja poniżej) O sobiście w placówce ZUS

Pocztą tradycyjną

Przez ePUAP (dla osób z profilem zaufanym)

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2025 - Ważne uwagi

Nie trzeba składać wniosku osobiście – może to zrobić pełnomocnik. Wystarczą kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem (możesz to zrobić w ZUS-ie).

Przeliczenie nie zawsze oznacza podwyżkę, ale warto spróbować – ZUS nie obniży emerytury po przeliczeniu.