ZUS opublikował terminy wypłat trzynastej emerytury na 2025 rok. Dodatkowe świadczenie trafi do seniorów w kwietniu. Ze względu na układ kalendarza wprowadzono zmiany w harmonogramie, aby seniorzy otrzymali swoje pieniądze przed dniami wolnymi. Co ważne, trzynastka wypłacana jest automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków. Kwota świadczenia w 2025 roku wzrośnie w porównaniu do roku poprzedniego.

Trzynasta emerytura 2025 - ile wyniesie?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, którego zasady wypłaty reguluje ustawa z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jest to świadczenie przysługujące większości emerytów i rencistów w Polsce, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia.

W 2025 roku wysokość trzynastki będzie równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że waloryzacja świadczeń wyniesie 5,5 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura, a wraz z nią trzynasta emerytura, wzrośnie do 1878,91 zł brutto.

Opodatkowanie trzynastej emerytury: to warto wiedzieć

Trzynasta emerytura, podobnie jak podstawowe świadczenia emerytalne, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od kwoty brutto świadczenia odprowadzane są zaliczki na podatek, co wpływa na ostateczną kwotę netto otrzymywaną przez emeryta. Otrzymanie trzynastej emerytury może spowodować przekroczenie rocznej kwoty wolnej od podatku, co skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Organ rentowy pobiera zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie świadczeń, co wpływa na wysokość netto otrzymanej kwoty. Emeryci mogą być zobowiązani do uregulowania różnicy w rocznym zeznaniu podatkowym, jeśli suma świadczeń przekroczy kwotę wolną od podatku.

Emeryci i renciści, których roczny dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, mają możliwość uniknięcia potrącania zaliczek na podatek dochodowy od swoich świadczeń, w tym trzynastej emerytury. Aby skorzystać z tej ulgi, należy:

Ustalić, czy roczny dochód z emerytury lub renty nie przekracza 30 000 zł .

. Złożyć wniosek EPD-21 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , w którym emeryt lub rencista oświadcza, że jego dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku (więcej na temat procedury przeczytasz na stronie ZUS - kliknij)

w , w którym emeryt lub rencista oświadcza, że jego dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku (więcej na temat procedury przeczytasz na stronie ZUS - kliknij) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS zaprzestanie potrącania zaliczek na podatek dochodowy od przyszłych świadczeń, co zwiększy kwotę netto otrzymywaną przez świadczeniobiorcę.

Należy pamiętać, że brak złożenia takiego wniosku może skutkować niepotrzebnym obciążeniem podatkowym i niższymi wypłatami netto

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury w 2025 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalne w siedmiu terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze są przekazywane wcześniej, w ostatni roboczy dzień poprzedzający planowany termin.

W 2025 roku trzynasta emerytura będzie wypłacana w kwietniu wraz z podstawowym świadczeniem. Ze względu na układ kalendarza niektóre terminy ulegną zmianie:

1 kwietnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 5 kwietnia (sobota) – świadczenie zostanie przekazane 4 kwietnia (piątek),

– świadczenie zostanie przekazane 4 kwietnia (piątek), 6 kwietnia (niedziela) – wypłata nastąpi 4 kwietnia (piątek),

– wypłata nastąpi 4 kwietnia (piątek), 10 kwietnia (czwartek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 15 kwietnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – pieniądze trafią do seniorów 18 kwietnia (piątek),

– pieniądze trafią do seniorów 18 kwietnia (piątek), 25 kwietnia (piątek) – wypłata zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla osób pobierających wcześniejsze emerytury wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w maju, chyba że ZUS zdecyduje się przyspieszyć wypłatę i dokona jej w kwietniu, tak jak miało to miejsce w 2024 roku (wówczas wypłata miała miejsce 30 kwietnia).

Kto dostanie trzynastą emeryturę w 2025 roku?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku mają prawo do jednego z następujących świadczeń:

emerytury (w tym pomostowej i częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym rent wypadkowych, wojskowych i dla inwalidów wojennych),

renty rodzinnej,

renty socjalnej,

renty szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków, aby je otrzymać. Osoby uprawnione do kilku świadczeń otrzymają tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto nie otrzyma trzynastki w 2025 roku?

Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na dodatkową emeryturę. Trzynastka nie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku mają zawieszone prawo do świadczeń, na przykład z powodu przekroczenia limitów dodatkowych dochodów przy wcześniejszej emeryturze. Ponadto trzynasta emerytura nie obejmuje:

sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, którzy otrzymują uposażenie ze Skarbu Państwa,

w stanie spoczynku, którzy otrzymują uposażenie ze Skarbu Państwa, sportowców pobierających tzw. emeryturę olimpijską ,

, osób, których renta rodzinna jest dzielona między kilku uprawnionych – wówczas świadczenie jest proporcjonalnie podzielone.

Seniorzy powinni zwrócić uwagę na to, czy spełniają warunki uprawniające do trzynastej emerytury. W razie wątpliwości warto skontaktować się z ZUS lub sprawdzić informacje na stronie internetowej Zakładu.

Podsumowanie – kiedy spodziewać się trzynastki?

Trzynasta emerytura to coroczne dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, które w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto. Wypłata nastąpi w kwietniu, a w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne – w maju. Ze względu na układ kalendarza ZUS wprowadził korekty terminów, aby seniorzy otrzymali pieniądze przed dniami wolnymi.

Świadczenie jest przyznawane automatycznie, a prawo do niego mają osoby pobierające emeryturę lub rentę na dzień 31 marca 2025 roku. Wyłączone z tego uprawnienia są m.in. osoby, których świadczenie jest zawieszone oraz sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Warto sprawdzić swoje uprawnienia i zapoznać się z harmonogramem wypłat, aby wiedzieć, kiedy można spodziewać się przelewu.