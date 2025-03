Czy wiesz, że od 1 stycznia 2025 roku niektórzy emeryci dodatkowo mogą otrzymać ponad 6000 zł miesięcznie? To emerytura honorowa, która przysługuje w określonej sytuacji, a jej przyznanie nie zależy od dochodu. Sprawdź, komu należy się emerytura honorowa i co zrobić, aby otrzymać świadczenie.

Emerytura honorowa – co to jest?

Emerytura honorowa to specjalne świadczenie przyznawane osobom, które osiągnęły wyjątkowo zaawansowany wiek. Jest to forma uznania dla najstarszych obywateli. Świadczenie to nie zastępuje regularnej emerytury, lecz stanowi dodatek finansowy wypłacany przez państwo.

Podstawa prawna

Emerytura honorowa regulowana jest przez ustawę z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia oraz ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje emerytura honorowa?

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie i ukończyły 100 lat. Oznacza to, że seniorzy, którzy obchodzą swoje setne urodziny, automatycznie otrzymują prawo do tego dodatku. Nie ma znaczenia, czy dana osoba pobiera emeryturę, rentę, czy inne świadczenie – emerytura honorowa przysługuje wszystkim, niezależnie od ich wcześniejszej aktywności zawodowej i odprowadzonych składek. Oznacza to, że nawet osoby, które nigdy nie pracowały zawodowo i nie miały odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, mogą otrzymać ten dodatek.

Warto jednak zaznaczyć, że droga do przyznania emerytury honorowej różni się w zależności od tego, czy senior pobiera świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, czy nie.



W przypadku, gdy:

senior pobiera świadczenia uwzględnione w ustawie, np. rentę lub emeryturę, prawo do świadczenia honorowego otrzymuje z urzędu , tj. bez konieczności składania wniosku. Decyzję w tej sprawie otrzyma z właściwego organu emerytalnego lub rentowego;

, tj. bez konieczności składania wniosku. Decyzję w tej sprawie otrzyma z właściwego organu emerytalnego lub rentowego; senior nie ma prawa do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty, aby otrzymać emeryturę honorową, musi złożyć wniosek o przyznanie takiego świadczenia.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2025 roku?

Po waloryzacji z dnia 1 marca 2025 roku emerytura honorowa wynosi 6589,67 zł brutto miesięcznie. Kwota ta jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że może się nieznacznie zmieniać w kolejnych latach. Dla porównania, do końca lutego 2025 roku kwota ta wynosiła 6246,13 zł brutto miesięcznie, czyli o 343,54 zł mniej niż obecnie.

Tym osobom nie przysługuje emerytura honorowa

Chociaż świadczenie honorowe jest przyznawane automatycznie osobom, które ukończyły 100 lat, istnieją pewne sytuacje, w których nie będzie ono wypłacane. Jeśli dana osoba zmarła przed osiągnięciem tego wieku, jej rodzina nie może ubiegać się o wypłatę dodatku. Ponadto świadczenie nie jest dziedziczone i nie przysługuje spadkobiercom. Oznacza to, że jeśli stulatek otrzymał już kilka wypłat emerytury honorowej, ale zmarł, jego bliscy nie mogą ubiegać się o zwrot pozostałej części dodatku.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 roku emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc, jako dodatek do podstawowej emerytury lub renty. Oznacza to, że osoby, które ją otrzymują, mogą liczyć na regularne wpływy na konto.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że od kwoty brutto potrącane są zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, podobnie jak w przypadku zwykłej emerytury. W praktyce oznacza to, że kwota netto, którą otrzymuje beneficjent, jest nieco niższa niż oficjalnie podawana wartość brutto.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe jest wypłacane przez ZUS lub KRUS, w zależności od tego, pod jaki system emerytalny podlega senior. W przypadku osób, które nigdy nie pobierają emerytury lub renty, odpowiedzialność za wypłatę dodatku przejmuje ZUS. Wypłata następuje w terminie zgodnym z harmonogramem wypłat emerytur i rent – zazwyczaj w tym samym dniu, w którym dana osoba otrzymuje swoje podstawowe świadczenie.

Emerytura honorowa to dodatek finansowy dla osób, które ukończyły 100 lat. Od marca 2025 roku wynosi ona ponad 6500 zł brutto miesięcznie i jest wypłacana co miesiąc. Świadczenie to przysługuje każdemu stulatkowi, niezależnie od jego historii zawodowej czy składek emerytalnych. Wypłacane jest przez ZUS lub KRUS.