Podlaski Bon Turystyczny 2025

Pierwszą inicjatywą jest Podlaski Bon Turystyczny 2025, który zostanie uruchomiony w kwietniu tego roku. Celem programu jest zachęcenie turystów do dłuższych pobytów na Podlasiu, regionie bogatym w walory przyrodnicze i kulturowe. Wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski, zauważył, że coraz więcej turystów odwiedza region tylko na jeden dzień, bez noclegu. Aby przeciwdziałać temu trendowi, lokalne władze przeznaczyły 2 miliony złotych na dofinansowanie pobytów. Wysokość Podlaskiego Bonu Turystycznego 2025 będzie wynosić od 200 do 400 złotych, w zależności od kategorii obiektu noclegowego. Program obejmie hotele, pensjonaty, pola namiotowe oraz gospodarstwa agroturystyczne. Warunkiem skorzystania z bonu jest minimum dwudniowy pobyt oraz posiadanie miejsca zamieszkania poza województwem podlaskim. Szczegółowe informacje mają zostać opublikowane na dedykowanej stronie internetowej w najbliższych dniach.

Bon Turystyczny 2025 - wsparcie dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Kolejnym regionem, który planuje wprowadzenie bonu turystycznego 2025, są województwa dolnośląskie i opolskie. Obszary te ucierpiały podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku, co negatywnie wpłynęło na lokalną branżę turystyczną. Samorządy tych województw prowadzą rozmowy z rządem na temat uruchomienia programu dofinansowania pobytów, który miałby ruszyć w sezonie wiosenno-letnim 2025 roku. Celem jest pobudzenie ruchu turystycznego oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Starosta nyski, Daniel Palimąka, podkreślił gotowość samorządów do współfinansowania przedsięwzięcia, jednak szczegóły programu mają zostać dopracowane w najbliższych tygodniach.

Bon Turystyczny 2025 - ograniczony zasięg programu

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do poprzedniej edycji bonu turystycznego, obecne programy mają charakter regionalny i są skierowane głównie do turystów spoza danych województw. Podlaski Bon Turystyczny 2025 będzie dostępny dla osób spoza województwa podlaskiego, natomiast planowane bony dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny mają na celu przyciągnięcie turystów do tych regionów. Takie podejście ma na celu wsparcie lokalnych gospodarek oraz promocję turystyki w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Brak ogólnokrajowego bonu turystycznego 2025

Pomimo wcześniejszych spekulacji, rząd nie planuje wprowadzenia ogólnokrajowego bonu turystycznego 2025 na wzór programu z lat 2020-2023. Minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras, w kwietniu 2024 roku stwierdził, że nie ma obecnie potrzeby wprowadzania takiego programu, gdyż branża turystyczna odnotowuje coraz lepsze wyniki, a hotele są pełne. Obecne inicjatywy mają charakter lokalny i są odpowiedzią na specyficzne potrzeby poszczególnych regionów.