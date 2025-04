Polacy porzucają tradycyjne święta! Gdzie i za ile spędzą Wielkanoc i majówkę?

Święta wielkanocne i majówka to coraz częściej nie czas na rodzinne spotkania przy stole, a okazja na szybkie, tanie i słoneczne wakacje. W tym roku co czwarty urlopowicz wybierze Hiszpanię, a na podium popularnych kierunków znalazły się też Cypr i Malta. Do łask wracają także greckie wyspy, włoskie perełki i... Chorwacja, która kusi wyjątkowo niskimi cenami.