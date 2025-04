Najpopularniejsze kierunki Polaków na majówkę 2025

Wśród najczęściej wybieranych destynacji wciąż przodują klasyczne kierunki turystyczne, takie jak Pomorze Zachodnie, Sudety, Mazury, Trójmiasto czy Podhale. Jednak rośnie także zainteresowanie mniej oczywistymi miejscami, które odnotowują dynamiczny wzrost rezerwacji, jak Lubelszczyzna, Kujawy, Podlasie czy Warmia. Jeśli chodzi o województwa, największą popularnością cieszą się małopolskie i zachodniopomorskie, a największy wzrost rezerwacji hotelowych odnotowano w województwie podkarpackim.

Które miasta zajmą podium w majówkę 2025?

Wśród miast dominują Kołobrzeg, Szklarska Poręba, Gdańsk, Kraków i Warszawa. Szczególnie wyróżniają się wzrosty – w Krakowie rezerwacje wzrosły o 31%, a w Warszawie o 64%, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu city breakami w majowy weekend. Tuż za nimi uplasowały się Zakopane, Karpacz, Krynica-Zdrój i Mielno.

Pomimo ogólnego trendu wzrostowego, niektóre tradycyjne kurorty zauważają spadki zainteresowania. W porównaniu do ubiegłego roku mniej rezerwacji odnotowano w Wiśle, Szczyrku, Łebie, Ustce i Jastrzębiej Górze.

"Majówka to początek intensywnego sezonu rezerwacji wakacyjnych, a dla turystów jest to jedna z ostatnich okazji na dokonanie rezerwacji przy względnie wysokiej dostępności w obiektach hotelowych. Optymalnym rozwiązaniem jest dokonanie jej bezpośrednio na stronie hotelu, co pozwala na większą elastyczność w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb gości oraz uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen. Jak wskazują dane Profitroom, około 35% wszystkich rezerwacji majówkowych zostało zrealizowanych bezpośrednio, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Taki trend stanowi pozytywny prognostyk dla hotelarzy, świadcząc o rosnącej świadomości gości w zakresie korzyści płynących z rezerwacji bez pośredników "– komentuje Agata Pielacha-Janiec, Dyrektor Regionalna w Profitroom.

Majówka 2025: kto najczęściej rezerwuje wyjazdy?

Z raportu Profitroom wynika, że najwięcej rezerwacji dokonywanych jest przez pary (ponad 42% wszystkich rezerwacji), a także przez rodziny z dziećmi – najczęściej spotykaną konfiguracją są układy 2+1 i 2+2, które stanowią ponad 28% rezerwacji. Tegoroczna majówka przynosi także wzrost popularności wyjazdów indywidualnych – liczba rezerwacji 1+0 wzrosła o 69% w porównaniu do roku poprzedniego.

Polacy najchętniej wybierają pobyty w okresie od 30 kwietnia do 4 maja, z czego 1 maja jest najczęściej wybieraną datą zameldowania (około 40% rezerwacji). Średnia długość pobytu przy tej dacie to 2,81 dnia. Wyjazdy na długi weekend majowy stają się coraz dłuższe, co potwierdzają także obserwacje hotelarzy.

"Majówka przestaje być ściśle określonym terminem – Goście elastycznie planują pobyty wokół dni świątecznych, często zahaczając o okresy pre- i post-majówkowe. (...) Przewiduję, że w najbliższych latach majówka będzie coraz bardziej rozciągać się w czasie, stając się elastycznym "sezonem majowym" – co będzie wymagało od hotelarzy większej zwinności operacyjnej i dyferencjacji (strategia polegająca na oferowaniu produktu lub usługi, które różnią się od konkurencji przyp. red.) ofert pobytowych" – komentuje Łukasz Kucharski, Członek Zarządu w Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT.

Choć pierwsze oznaki zainteresowania majówką pojawiają się już w marcu, najwięcej rezerwacji na długi weekend przypada na ostatnie dwa tygodnie przed wyjazdem. W ubiegłym roku aż 43,8% wszystkich rezerwacji na okres 30.04–05.05 zostało dokonanych w tym właśnie czasie – podobny trend obserwuje się także w 2025 roku.

"Tegoroczna majówka przypada stosunkowo krótko po Świętach Wielkanocnych, co wbrew pozorom nie przełożyło się na wydłużenie tzw. booking window (okres między datą rezerwacji a datą przyjazdu przyp. red.). Wręcz przeciwnie – obserwujemy opóźnienia w decyzjach zakupowych. Wciąż wiele osób zwleka z rezerwacjami, co w dużej mierze jest efektem zmiennej pogody i niepewności co do prognoz – mówi Maciej Straus, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju w Hotelu Arłamów. Rynek krajowy staje się również coraz bardziej nasycony i dotowany różnego rodzaju programami promującymi krajową turystykę, co wprowadza silną rywalizację cenową. W efekcie, Polacy czekają z decyzjami na last minute i liczą na korzystne rabaty, co dodatkowo skraca czas między rezerwacją a przyjazdem. Czy słusznie? Niekoniecznie, w wielu przypadkach będzie drożej" – dodaje.

Majówka 2025: jaki średni koszt noclegu w Polsce?

Średni koszt noclegu na majówkę 2025 w Polsce wynosi 866 zł brutto, co oznacza, że ceny utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Przedstawiciele branży zauważają rosnące zainteresowanie pełnymi pakietami pobytowymi, które obejmują nie tylko nocleg, ale także wyżywienie, udogodnienia oraz dostęp do dodatkowych usług.

Polacy szukają nowych miejsc i emocjonalnych doświadczeń – jak planują wypoczynek?

Polacy coraz bardziej świadomie planują majówkę, wybierając mniej oczywiste miejsca, które oferują unikalne doświadczenia oraz lepsze warunki cenowe. Wzrasta również oczekiwanie, że wyjazd będzie niósł za sobą większą wartość emocjonalną.

"Hotelarze muszą dziś konkurować nie tylko między sobą, ale też z rynkiem najmu krótkoterminowego, slow travel czy caravaningu. Coraz więcej Polaków szuka nie tylko wygody, ale autentycznych przeżyć, emocji i elastyczności. To przesuwa oczekiwania klientów w stronę doświadczeń, a nie wyłącznie standardu i kompleksowości oferty" – podkreśla Maciej Straus.

Jak hotelarze wykorzystują długi weekend? Szanse, wyzwania i strategie

Długi weekend majowy to dla hotelarzy jeden z najważniejszych momentów w pierwszej połowie roku. Choć trwa tylko kilka dni, jest to doskonała okazja, aby przetestować nie tylko strategie cenowe i pakietowe, ale także sprawdzić sposób komunikacji z gośćmi oraz ocenę jakości świadczonych usług. Dla branży jest to również próba gotowości operacyjnej, gdzie hotelarze mogą dostrzec, jak ich oferty odpowiadają na oczekiwania klientów i jakie zmiany warto wprowadzić na przyszłość.

W przypadku resortów działających przez cały rok, majówka często wyznacza początek sezonu letniego – to moment, w którym uruchamiana jest część sezonowej infrastruktury i sprawdzana skuteczność przygotowanej oferty.

Tegoroczna majówka potwierdza, że mimo szerokiej oferty wyjazdów zagranicznych, Polacy wciąż chętnie wybierają krajowe destynacje. Wzrasta popularność pakietów pobytowych, a wraz z nią rosną oczekiwania gości dotyczące jakości, atrakcyjności i unikalności oferty. Hotelarze muszą teraz zaoferować coś więcej niż tylko nocleg – kluczowy staje się pomysł i starannie dopracowana koncepcja pobytu. Majówka staje się więc nie tylko okazją do zwiększenia obłożenia, ale także istotnym momentem operacyjnym – dla niektórych jest to symboliczne otwarcie sezonu turystycznego, a dla innych ważna próba przed nadchodzącym wakacyjnym szczytem.

Źródło: Raport Profitroom